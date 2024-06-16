Нижче ви знайдете фази Місяця на період з 17 по 23 червня, щоб знати, коли вона стане тривожним фактором.
Місячний календар з 17 по 23 червня 2024 виглядає так:
17 червня , понеділок, Місяць, що росте Посів/рослина: Надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, а також зернові та квіти.
18 червня , Вівторок, Місяць, що росте Посів/рослина: Надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, а також зернові та квіти.
19 червня , середа. Місяць, що росте Посів/рослина: Надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, а також зернові та квіти.
20 червня , четвер, Місяць, що росте Посів/рослина: надземні однорічні рослини, особливо плодові, а також зернові і квіти.
Оптимальний день посадки – 2 дні до повного місяця.
21 червня, п'ятниця, Місяць, що росте Посів/рослина: надземні однорічні рослини, особливо плодові, а також зернові та квіти.
Оптимальний день посадки, 2 дні до повного місяця.
- Косити газони (для збільшення зростання).
- Щеплення та обрізання (для збільшення зростання).
22 червня , субота, ПОВНЯ, о 01:07. Час відпочивати, святкувати та медитувати. Збирайте лікарські трави та рослини.
23 червня , неділя, Місяць, що спадає Посіяти/посадити: підземні рослини, особливо кореневі рослини.
Посадити дерева, чагарники та багаторічні рослини.
- Зібрати культури.
- Удобрити, пересадити.
- Косити газони та обрізати, щоб зменшити зростання.
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