Ниже вы найдете фазы Луны на период с 17 по 23 июня, чтобы знать, когда она станет тревожащим фактором.
Лунный календарь с 17 по 23 июня 2024 года выглядит так:
17 июня, понедельник, Растущая луна Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно фруктовые растения, а зерновые и цветы.
18 июня, вторник, Растущая луна Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно фруктовые растения, а зерновые и цветы.
19 июня, среда. Растущая луна Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно фруктовые растения, а также зерновые и цветы.
20 июня, четверг, Растущая луна Посев/растение: надземные однолетние растения, особенно плодовые, а зерновые и цветы.
Оптимальный день посадки - 2 дня до полнолуния.
21 июня, пятница, Растущая луна Посев/растение: надземные однолетние растения, особенно плодовые, а также зерновые и цветы.
Оптимальный день посадки, 2 дня до полнолуния.
- Косить газоны (для увеличения роста).
- Прививка и обрезка (для увеличения роста).
22 июня, суббота, ПОЛНОЛУНИЕ, в 01:07. Время отдыхать, праздновать и медитировать. Собирайте лекарственные травы и растения.
23 июня, воскресенье, Убывающая луна Посеять/посадить: подземные растения, особенно корневые растения.
Посадить деревья, кустарники и многолетние растения. Также можно собрать культуры.
- Удобрить, пересадить.
- Косить газоны и обрезать, чтобы уменьшить рост.
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