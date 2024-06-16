Лунный календарь с 17 по 23 июня 2024 года уже здесь, узнайте о благоприятных и плохих днях для работы на огороде и в саду.

Ниже вы найдете фазы Луны на период с 17 по 23 июня, чтобы знать, когда она станет тревожащим фактором.

Лунный календарь с 17 по 23 июня 2024 года выглядит так:

17 июня, понедельник, Растущая луна Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно фруктовые растения, а зерновые и цветы.

18 июня, вторник, Растущая луна Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно фруктовые растения, а зерновые и цветы.

19 июня, среда. Растущая луна Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно фруктовые растения, а также зерновые и цветы.

20 июня, четверг, Растущая луна Посев/растение: надземные однолетние растения, особенно плодовые, а зерновые и цветы.

Оптимальный день посадки - 2 дня до полнолуния.

21 июня, пятница, Растущая луна Посев/растение: надземные однолетние растения, особенно плодовые, а также зерновые и цветы.

Оптимальный день посадки, 2 дня до полнолуния.

- Косить газоны (для увеличения роста).

- Прививка и обрезка (для увеличения роста).

22 июня, суббота, ПОЛНОЛУНИЕ, в 01:07. Время отдыхать, праздновать и медитировать. Собирайте лекарственные травы и растения.

23 июня, воскресенье, Убывающая луна Посеять/посадить: подземные растения, особенно корневые растения.

Посадить деревья, кустарники и многолетние растения. Также можно собрать культуры.

- Удобрить, пересадить.

- Косить газоны и обрезать, чтобы уменьшить рост.

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