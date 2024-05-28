В лунном посевном календаре на июнь 2024 года, который представлен ниже, учтены все лунные фазы и знаки Зодиака, он станет отличным помощником в достижении цели получения хорошего урожая без лишних затрат сил и времени.

Представленный лунный посевной календарь на июнь поможет выбрать лучшие дни для посева семян.

Также не забывайте, что первостепенное значение имеет правильный уход за растениями.

Лунный посевной календарь на июнь 2024 год:

1 июня: для посадки подходит все, что быстро растет и сразу идет в ход, можно сажать лук, чеснок, салат.

3 июня: Луна переходит в знак Тельца, убывающий серп. Посадка деревьев: грецкий орех. Телец — полуплодный знак, особенно подходящий для корнеплодов и листовых культур.

5 июня: Луна переходит в знак Близнецов. Близнецы – бесплодный знак, подходящий для борьбы с сорняками, ухода за посевами и уничтож

6 июня: Начало фазы новолуния. Новолуние – (12 часов до и 12 – после момента Новолуния) – период отдыха от посадочно-уборочных работ.

В этот период можно заниматься домашними делами, обрезкой. Но заниматься посадкой нельзя, если конечно вы не хотите ограничить рост этой культуры.

9 июня: Луна переходит в знак Льва. Лев – самый бесплодный знак. Сажать и сеять не следует, но бороться с сорняками и обрабатывать почву можно. Разрешено сажать только деревья и кустарники.

12 июня: Луна переходит в знак Девы, серп растущий. Посадка овощей: артишок. Дева – бесплодный знак. Подходит для посадки декоративных растений. Подходит для выращивания и уничтожения сорняков.

14 июня: Луна переходит в знак Весов, первая четверть. Посадка овощей: бобовые (фасоль, горох, фасоль), баклажаны, дыня, кабачки, тыква. Посадка деревьев: груша, слива, абрикос, персик, вишня. Посадка цветов: нарциссы, георгины, гладиолусы. Посадка ягодных культур: жимолости.

17 июня: Луна переходит в знак Скорпиона, первая четверть. Посадка овощей: бобовые (фасоль, горох, фасоль), баклажаны, дыня, кабачки, лук, перец, помидоры, тыква, чеснок.

Посадка цветов: анютины глазки. Посадка ягодных культур: ежевики, малины, черной смородины, жимолости. Скорпион – плодородный хороший знак для посева, посадки в землю, высиживания. Следующий по продуктивности знак Рака используется для тех же целей.

18 июня: Начало фазы прибывающей луны, Луна в знаке Скорпиона. Посадка овощей: бобовые (фасоль, горох, фасоль), баклажаны, дыня, кабачки, лук, перец, помидоры, тыква, чеснок.

Посадка цветов: анютины глазки. Посадка ягодных культур: ежевики, малины, черной смородины, жимолости. Скорпион – плодородный хороший знак для посева, посадки в землю, высиживания. Следующий по продуктивности знак Рака используется для тех же целей.

19 июня: Луна переходит в знак Стрельца, растущая Луна. Посадка овощей: лук, лук-порей, перец, чеснок. Посадка деревьев: яблоня, дуб, клен. Стрелец – бесплодный знак, благоприятный для засева сенокосов, посадки лука и обработки почвы.

21 июня: Начало фазы полнолуния. Полнолуние – (12 часов до и 12 – после момента Полнолуния) – период отдыха от посадочно-уборочных работ. В этот период можно заниматься работой по дому, подрезать, собирать или переворачивать компост, заделывая почву. Но заниматься посадкой нельзя, если конечно вы не хотите ограничить рост этой культуры.

23 июня: Луна в знаке Водолея. Водолей – бесплодный знак, подходит для борьбы с сорняками, ухода за посевами и уничтожения вредителей, ничего сажать нельзя.

26 июня: Луна переходит в знак Рыб, убывающая луна. Посадка овощей: морковь, пастернак, ревень, редис, репа, брюква, свекла. Посадка деревьев: лиственные деревья.

Посадка цветов: гиацинты. Посадка ягодных культур: клубника. Рыбы — плодородный знак, похожий на Рак, используемый аналогичным образом. Благоприятный знак для растений, требующих интенсивного развития корневой системы.

28 июня: Луна переходит в знак Овна. Овен – знак бесплодный, но для посадки подходит все, что быстро растет и сразу идет в ход, можно сажать лук, чеснок, салат.

30 июня: Луна переходит в знак Тельца, последняя четверть. Посадка овощей: картофель, морковь, редис, репа, брюква. Посадка деревьев: груша, слива, абрикос, персик, вишня, грецкий орех. Телец — полуплодный знак, особенно подходящий для корнеплодов и листовых культур.

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