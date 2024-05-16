Июнь идеально подходит для выращивания позднелетнего и осеннего урожая, распространенное заблуждение, что огороды сажают только весной.

Может показаться странным начинать в мае планировать осень, когда вы только начинаете наслаждаться приходом тепла.

Тем не менее, июньские посадки могут обеспечить вам вкусную морковь, фасоль, лук и другие осенние культуры на месяцы.

Вы также можете наслаждаться жаростойкими овощами, такими как баклажаны, кабачки, огурцы, зелень и быстрорастущая кукуруза.

И самое главное, вам не придется беспокоиться о том, что холодная погода повредит вашим всходам в июне! Но вам придется проявлять особую осторожность и тщательно поливать.

Распространено заблуждение, что огороды сажают только весной. На самом деле, последовательность растений позволяет собирать урожай в течение всего сезона. Июнь — идеальный месяц для начала позднелетних и осенних посадок.

Вы можете сеять морковь, пастернак, фасоль, свеклу, кукурузу, дыни, огурцы, лук и зелень.

Июнь также является прекрасным временем, чтобы начать посадку капусты для прохладной погоды, такую ​​​​как брокколи, кочанная, брюссельскую и цветную капусту.

Кукуруза созревает всего за 60 дней, а это означает, что кукуруза, посеянная в июне, будет готова к употреблению к августу.

Летняя морковь, возможно, не такая сладкая, как ее весенняя и осенняя сородичи, но она не менее питательна и вкусна. Прохладная погода на этапе созревания поможет подсластить корни.

Независимо от сорта и особенностей выращивания, фасоль легко прорастает в теплых июньских почвах.

Быстрорастущие летние цукини можно сеять в любое время июня. Если вы забыли посадить кабачки в мае или хотите этой осенью получить щедрый урожай кабачков, - можно быстро и легко посеять в летнем огороде.

Последние новости Украины:

Как вырастить раннюю редиску на подоконнике: так поступают опытные дачники.

Редиска будет сладкой и упругой: хозяйка показала супер способ посева.

Как вырастить петрушку и укроп: важные советы для хорошего урожая.