Телефони створені, щоб зробити наше життя простіше та продуктивніше, а також розважати нас та надавати інформацію.

Однак ера телефонів змусила нас відчути, що ми ніколи не зможемо вийти із системи, навіть коли спимо.

Крім того, багато хто звикли носити телефон і ключі в одній кишені або відділенні сумки, але дуже небезпечно для пристрою через те, що ключі можуть сильно пошкодити дисплей.

Небажаний "сусід" для телефону – їжа. Є ризик того, що ви не тільки забрудните мобільний телефон, але й станете клієнтом майстерні з ремонту телефонів, адже, наприклад, малюки можуть порушити роботу телефону.

Паперові купюри можуть призвести до перегріву телефону, особливо це небезпечно влітку.

Хімічні речовини та косметика також краще не тримати поряд з телефоном.

Хімічні компоненти, які є у косметиці, миючих засобах тощо – можуть пошкодити екран і сам телефон.

Магніти та металеві предмети викликають серйозні проблеми для вашого телефону.

Пластикові банківські картки, які часто кладуть під чохол, щоби не втратити.

Важливо пам'ятати, що магнітні смуги на картах при зберіганні поряд з телефоном можуть розмагнічуватись, тому їх не варто тримати поряд.

Крім того, сон з телефоном поруч із вами може завдати шкоди функціонуванню вашого організму через зниження вироблення багатьох важливих гормонів, необхідних для повсякденної діяльності.

Коли ви користуєтеся технологіями, особливо мобільним телефоном, безпосередньо перед сном, ви не даєте своєму тілу та розуму достатньо часу, щоб розслабитись.

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