Эксперты рассказали, как починить поврежденный водой телефон за несколько простых шагов, а также как распознать признаки повреждения.

Каждую секунду, пока вы ждете, чтобы вытащить телефон из воды, увеличивается вероятность того, что ваше устройство наполнится водой, что снижает возможность его восстановления.

Шаг 1. Вытащите свой телефон из воды. Возможно, это очевидно, но первое, что вам нужно сделать, это спасти его!

Шаг 2. Выключите телефон. Как только вы вытащили свой телефон из опасной зоны, проверьте, включен ли он; если это так, немедленно выключите его.

Это снижает вероятность короткого замыкания, предотвращает дальнейшие повреждения и дает вам больше шансов восстановить телефон.

Шаг 3. Разберите все съемные детали. После выключения телефона разберите все съемные компоненты, такие как корпус телефона, SIM-карта и аккумулятор, чтобы оценить степень повреждения и подготовить их к отдельной сушке.

Для пользователей iPhone важно отметить, что для снятия аккумулятора требуется полная разборка, которую должны выполнять профессионалы.

Шаг 4: промокните лишнюю воду. После того, как телефон разобран, используйте сухую ткань или бумажное полотенце, чтобы промокнуть лишнюю воду с частей телефона. Делайте это осторожно , промокая, а не трите, чтобы избежать дальнейшего повреждения телефона.

Шаг 5: Впитайте влагу в телефоне. Теперь, когда вы высушили поверхность телефона, вам нужно впитать остатки воды, которая могла попасть во внутренние части телефона.

Оставьте телефон сушиться минимум на 24–48 часов.

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