Телефоны созданы, чтобы сделать нашу жизнь проще и продуктивнее, а также развлекать нас и предоставлять информацию.

Однако эра телефонов заставила нас почувствовать, что мы никогда не сможем выйти из системы, даже когда спим.

Кроме того, многие привыкли носить телефон и ключи в одном кармане или отделении сумки, но очень опасно для устройства по причине того, что ключи могут сильно повредить дисплей.

Нежелательный "сосед" для телефона – еда. Есть риск того, что вы не только испачкаете мобильный , но и станете клиентом мастерской по ремонту телефонов, ведь, например, крохи могут нарушить работу телефона.

Бумажные купюры могут привести к перегреву телефона, особенно это опасно летом.

Химические вещества и косметика также лучше не держать рядом с телефоном.

Химические компоненты, которые есть в косметике, моющих средствах и так далее - могут повредить экран и сам телефон.

Магниты и металлические предметы вызывают серьезные проблемы для вашего телефона.

Пластиковые банковские карты, которые часто кладут под чехол, чтобы не потерять.

Важно помнить, что магнитные полосы на картах при хранении рядом с телефоном могут размагничиваются, поэтому их не стоит держать рядом.

Кроме того, сон с телефоном рядом с вами может нанести вред функционированию вашего организма из-за снижения выработки многих важных гормонов, необходимых для повседневной деятельности.

Когда вы пользуетесь технологиями, особенно мобильным телефоном, непосредственно перед сном, вы не даете своему телу и разуму достаточно времени, чтобы расслабиться.

Последние новости Украины:

Как понять, что телефон прослушивают: простые способы проверки.

Как звонить по телефону, если отсутствует сигнал сети: простая инструкция и советы.

Почему смартфон начал медленно подзаряжаться: эксперты назвали самые распространенные причины.