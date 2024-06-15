Власників смартфонів, планшетів та інших пристроїв часто роблять одні й тіж самі помилки під час створення паролів і, як наслідок, втрачають особисті дані, сторінки у соцмережах і навіть гроші.

Так, найбільшою помилкою є використання одного паролю для різних сайтів і акаунтів, пише Politeka.net.

Іх власники думають, що захищені однак такі паролі можна зламати менше, ніж за хвилину. Якщо пароль опиниться у зловмисників, вони можуть отримати доступ до всіх облікових записів людини, де він використовується. Тобто, до сторінок у соцмережах, електронної пошти, месенджерів, інтернет-банкінгу. А далі почнуться неприємності – гроші з рахунку можуть зникнути, від імені людини зловмисники можуть почати просити гроші у соцмережах, поширювати шахрайські посилання та файли.

Як створити надійний пароль.

Також шахраї можуть почати шантаж, погрожуючи видаленням важливої інформації або її використанням.

Кіберполіцейські рекомендуть не створювати паролі, в яких є особиста інформація. Тобто, погано, якщо в паролі є дата народження, прізвище або ім’я, дівоче прізвище, ім’я домашньої собачки або котика, улюблена марка авто

«Якщо ви використовуєте подібні паролі, негайно замініть їх на більш надійні», - радять фахівці.

Спеціалісти також розповіли, як можна створити надійний пароль. Так, у ньому має бути великі та малі літери, не менше 12 символів, символи, цифри та пробіли.

Також фахівці закликають власників смартфонів, ПК та інших пристроїв використовувати двоетапну автентифікацію на важливих сайтах, таких як PayPal, онлайн банк, соціальні мережі.

Як створити надійний пароль.

Ще одна важлива порада від кіберспеціалістів щодо паролів на пристроях – не варто користуватися паролями під час використання загальнодоступної точки доступу Wi-Fi.

Крім того, слід мати на увазі, що навіть найбезпечніші паролі слід періодично змінювати.

Останні новини України:

"Київстар" оголосив про нові зміни: вже з сьогоднішнього дня.

"Vodafone" попередив абонентів про "певні труднощі".

"Маємо змінити вартість тарифів": у "Vodafone" засмутили абонентів.