Владельцев смартфонов, планшетов и других устройств часто совершают одни и те же ошибки при создании паролей и, как следствие, теряют личные данные, страницы в соцсетях и даже деньги.

Так, наибольшей ошибкой является использование одного пароля для разных сайтов и аккаунтов, пишет Politeka.net.

Их владельцы думают, что защищены, однако такие пароли можно взломать меньше, чем за минуту. Если пароль окажется у злоумышленников, они могут получить доступ ко всем аккаунтам человека, где он используется. То есть, к страницам в соцсетях, электронной почте, мессенджерам, интернет-банкингу. А дальше начнутся неприятности – деньги со счета могут исчезнуть, от лица человека злоумышленники могут начать просить деньги в соцсетях, распространять мошеннические ссылки и файлы.

Как создать надежный пароль

Также мошенники могут начать шантаж, угрожая удалением важной информации или ее использованием.

Киберполицейские рекомендуют не создавать пароли, в которых есть личная информация. То есть плохо, если в пароле есть дата рождения, фамилия или имя, девичья фамилия, имя домашней собачки или котика, любимая марка авто.

«Если вы используете подобные пароли, немедленно замените их более надежными», - советуют специалисты.

Специалисты также рассказали, как создать надежный пароль. Так, в нем должны быть прописные и строчные буквы, не менее 12 символов, символы, цифры и пробелы.

Также специалисты призывают владельцев смартфонов, ПК и других устройств использовать двухэтапную проверку подлинности на важных сайтах, таких как PayPal, онлайн банк, социальные сети.

Как создать надежный пароль

Еще один важный совет от киберспециалистов относительно паролей на устройствах – не следует пользоваться паролями при использовании общедоступной точки доступа Wi-Fi.

Кроме того, следует иметь в виду, что даже самые безопасные пароли следует периодически изменять.

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