Так, наибольшей ошибкой является использование одного пароля для разных сайтов и аккаунтов, пишет Politeka.net.

Их владельцы думают, что защищены, однако такие пароли можно взломать меньше, чем за минуту. Если пароль окажется у злоумышленников, они могут получить доступ ко всем аккаунтам человека, где он используется. То есть, к страницам в соцсетях, электронной почте, мессенджерам, интернет-банкингу. А дальше начнутся неприятности – деньги со счета могут исчезнуть, от лица человека злоумышленники могут начать просить деньги в соцсетях, распространять мошеннические ссылки и файлы.

смартфон, телефон

Как создать надежный пароль

Также мошенники могут начать шантаж, угрожая удалением важной информации или ее использованием.

Киберполицейские рекомендуют не создавать пароли, в которых есть личная информация. То есть плохо, если в пароле есть дата рождения, фамилия или имя, девичья фамилия, имя домашней собачки или котика, любимая марка авто.

«Если вы используете подобные пароли, немедленно замените их более надежными», - советуют специалисты.

Специалисты также рассказали, как создать надежный пароль. Так, в нем должны быть прописные и строчные буквы, не менее 12 символов, символы, цифры и пробелы.

Также специалисты призывают владельцев смартфонов, ПК и других устройств использовать двухэтапную проверку подлинности на важных сайтах, таких как PayPal, онлайн банк, социальные сети.

Telegram, смартфон, телефон

Как создать надежный пароль

Еще один важный совет от киберспециалистов относительно паролей на устройствах – не следует пользоваться паролями при использовании общедоступной точки доступа Wi-Fi.

Кроме того, следует иметь в виду, что даже самые безопасные пароли следует периодически изменять.

Последние новости Украины:

"Киевстар" объявил о новых изменениях: уже с сегодняшнего дня.

"Vodafone" предупредил абонентов об "определенных трудностях".

"Должны изменить стоимость тарифов": в "Vodafone" расстроили абонентов.