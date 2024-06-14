Ви коли-небудь замислювалися, як очистити каструлю, що пригоріла?
Нижче наведені методи призначені для каструль з нержавіючої сталі, а не для посуду з антипригарним покриттям.
Як очистити каструлю, що пригоріла?
Перший спосіб: харчова сода + оцет.
Наповніть брудну каструлю рівними частинами води та оцту. Доведіть суміш до кипіння, потім додайте 2 столові ложки харчової соди.
Зніміть з вогню та дайте настоятися до 15 хвилин. Вилийте рідину в каналізацію, потім за допомогою губки або губки зітріть шматочки, що залишилися. Якщо плями залишилися, нанесіть пасту з соди, змішаної з невеликою кількістю води, і залиште на кілька хвилин, перш ніж знову потерти.
Другий спосіб: Лимони.
Наріжте два-три лимони і розкладіть їх у брудній каструлі. Поставте каструлю на середній вогонь і налийте стільки води, щоб вона ледве покривала лимони. Доведіть лимонну воду до кипіння протягом 5-8 хвилин, а потім зніміть каструлю з вогню.
Ви зрозумієте, що каструля готова до остаточного очищення, коли почнете бачити частинки їжі, що плавають на поверхні води. Викиньте лимони та злийте воду. Промийте гарячою чистою водою і використовуйте губку або щітку, щоб послабити і видалити шматочки, що прилипли.
Третій спосіб: алюмінієва фольга + харчова сода.
Промийте брудну каструлю гарячою водою та злийте воду. Потім щедро посипте 2 столовими ложками харчової соди.
Додайте кілька чайних ложок гарячої води назад у каструлю, щоб утворилася паста з харчовою содою, а потім почніть чистити шматком м'ятої фольги розміром м'яч для гольфу.
Продовжуйте чистити, поки все, що пригоріло до каструлі, не підніметься, потім промийте гарячою мильною водою, щоб завершити очищення.
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