Перш ніж чистити каструлі від нагару всередині, перевірте метод на невеликій непомітній ділянці, щоб переконатися, що вона не пошкодить поверхню.

Ви коли-небудь замислювалися, як очистити каструлю, що пригоріла?

Нижче наведені методи призначені для каструль з нержавіючої сталі, а не для посуду з антипригарним покриттям.

Як очистити каструлю, що пригоріла?

Перший спосіб: харчова сода + оцет.

Наповніть брудну каструлю рівними частинами води та оцту. Доведіть суміш до кипіння, потім додайте 2 столові ложки харчової соди.

Зніміть з вогню та дайте настоятися до 15 хвилин. Вилийте рідину в каналізацію, потім за допомогою губки або губки зітріть шматочки, що залишилися. Якщо плями залишилися, нанесіть пасту з соди, змішаної з невеликою кількістю води, і залиште на кілька хвилин, перш ніж знову потерти.

Другий спосіб: Лимони.

Наріжте два-три лимони і розкладіть їх у брудній каструлі. Поставте каструлю на середній вогонь і налийте стільки води, щоб вона ледве покривала лимони. Доведіть лимонну воду до кипіння протягом 5-8 хвилин, а потім зніміть каструлю з вогню.

Ви зрозумієте, що каструля готова до остаточного очищення, коли почнете бачити частинки їжі, що плавають на поверхні води. Викиньте лимони та злийте воду. Промийте гарячою чистою водою і використовуйте губку або щітку, щоб послабити і видалити шматочки, що прилипли.

Третій спосіб: алюмінієва фольга + харчова сода.

Промийте брудну каструлю гарячою водою та злийте воду. Потім щедро посипте 2 столовими ложками харчової соди.

Додайте кілька чайних ложок гарячої води назад у каструлю, щоб утворилася паста з харчовою содою, а потім почніть чистити шматком м'ятої фольги розміром м'яч для гольфу.

Продовжуйте чистити, поки все, що пригоріло до каструлі, не підніметься, потім промийте гарячою мильною водою, щоб завершити очищення.

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