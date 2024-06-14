Прежде чем чистить кастрюли от нагара внутри, проверьте метод на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться, что он не повредит поверхность.

Вы когда-нибудь задумывались, как очистить пригоревшую кастрюлю?

Описанные ниже методы предназначены для кастрюль из нержавеющей стали, а не для посуды с антипригарным покрытием.

Как очистить пригоревшую кастрюлю?

Первый способ: пищевая сода + уксус.

Наполните грязную кастрюлю равными частями воды и уксуса. Доведите смесь до кипения, затем добавьте 2 столовые ложки пищевой соды.

Снимите с огня и дайте настояться до 15 минут. Вылейте жидкость в канализацию, затем с помощью губки или губки сотрите оставшиеся пригоревшие кусочки. Если пятна остались, нанесите пасту из пищевой соды, смешанной с небольшим количеством воды, и оставьте на несколько минут, прежде чем снова потереть.

Второй способ: Лимоны.

Нарежьте два-три лимона и разложите их в грязной кастрюле. Поставьте кастрюлю на средний огонь и налейте столько воды, чтобы она едва покрывала лимоны. Доведите лимонную воду до кипения в течение пяти-восьми минут, а затем снимите кастрюлю с огня.

Вы поймете, что кастрюля готова к окончательной очистке, когда начнете видеть частицы пищи, плавающие на поверхности воды. Выбросьте лимоны и слейте воду. Промойте горячей чистой водой и используйте губку или щетку, чтобы ослабить и удалить прилипшие кусочки.

Третий способ: алюминиевая фольга + пищевая сода.

Промойте грязную кастрюлю горячей водой и слейте воду. Затем щедро посыпьте 2 столовыми ложками пищевой соды.

Добавьте несколько чайных ложек горячей воды обратно в кастрюлю, чтобы образовалась паста с пищевой содой, а затем начните чистить куском мятой фольги размером с мяч для гольфа.

Продолжайте чистить, пока все пригоревшее к кастрюле не поднимется, затем промойте горячей мыльной водой, чтобы завершить очистку.

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