Хорошая новость состоит в том, что сияющая нержавеющая сталь не обязательно должна остаться только в воспоминаниях.

Politeka расскажет вам, как очистить кастрюли из нержавеющей стали с минимальными усилиями и суетой.

Как очистить кастрюли из нержавеющей стали – быстрое решение

Этот способ идеально подходит для чистки кастрюль из нержавеющей стали сразу же после приготовления, когда на кастрюле остались только легкие пятна или остатки пищи, а в ней ничего не пригорело или не приварилось. Это простой метод, благодаря которому сковороды останутся сияющими и чистыми после каждого использования. При чистке нержавеющей стали важно не использовать абразивные чистящие средства – особенно избегайте стальной шерсти, которая может поцарапать поверхность. Читайте дальше, чтобы узнать, как простым способом очистить кастрюли и сковородки из нержавеющей стали.

Вытрите кастрюли

Воспользуйтесь кухонной булочкой, чтобы вытереть любое масло или остатки пищи. Вы можете использовать щетку для чистки, чтобы измельчить любую еду, которая не отрывается сразу.

Пропустить под горячей водой

Это поможет удалить остатки смазки с поверхности. Важно использовать горячую воду, если сковорода еще горячая, потому что если вода слишком прохладная, это может привести к деформации стали. Так же, если кастрюля остыла, используйте холодную воду.

Нанесите мыло и воду

Используя неабразивную губку (избегайте проволочной шерсти, которая может поцарапать и повредить сковороду), создайте пену и потрите сковороду как изнутри, так и снаружи. Если на посуде из нержавеющей стали имеется зернистость или рисунок, проведите губкой вдоль него, а не против него.

Смыть водой

Опустите кастрюлю под теплой водой, чтобы смыть мыльную пену.

Бафф сухой

Чтобы избежать образования пятен от воды, вытирайте сковороду сразу после мытья, осторожно используя чистую ткань или кухонное полотенце для обработки зерна. Как очистить пригоревшую кастрюлю из нержавеющей стали

Поместите столовую ложку пищевой соды в кастрюлю, добавив полстакана воды в кастрюлю с пищевой содой.

Используя абразивную сторону губки, начните скрабывать круговыми движениями, следя за волокнами и убедившись, что вы охватили каждый уголок и щель.

При необходимости добавьте больше соды и воды и продолжайте чистить. Если пятно особенно стойкое, оставьте пасту на ночь.

Промойте кастрюлю под краном и высушите тряпкой. Ваша сковорода должна блестеть внутри, но если вам нужно, чтобы все сверкало извне, выполните следующие шаги, чтобы еще лучше очистить кастрюли из нержавеющей стали.

Опустите сковороду под воду, затем возьмите столовую ложку пищевой соды и рассыпьте вокруг стен мокрой сковороды.

Мягкой частью губки осторожно протрите сковороду, соблюдая зерно.

Сосредоточьтесь на потускневших и обгоревших участках, нанося больше смазки для локтей, чтобы помочь удалить пятно.

Повторите тот же процесс с дном кастрюли.

Промойте сковороду водой с мылом и протрите чистой сухой тканью.

Источник: cleanipedia

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