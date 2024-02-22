Каструлі, що пригоріли і сковорідки - це завжди прикро, плюс ще запах.

Дізнайтеся тут, як очистити сковорідки та каструлі, що пригоріли.

Читайте далі, щоб дізнатися про методи чищення сковороди, що пригоріла, і знайдіть той, який найкраще підійде вам, або спробуйте все!

Простий і ефективний спосіб очистити каструлі та сковорідки, що пригоріли:

Як очистити сковорідки та каструлі , що пригоріли.

Очистіть і замочіть каструлі та сковорідки, що пригоріли.

Видаліть всі шматочки, що пригоріли, наскільки це можливо, не пошкодивши каструлю або сковороду.

Перевірте матеріал ваших каструль або сковорідок, перш ніж використовувати абразивний скребок (наприклад, сталеву мочалку), який може пошкодити більш чутливі поверхні посуду, такі як антипригарне, керамічне або мідне покриття.

Наповніть каструлю або каструлю концентрованим засобом для миття посуду та гарячою водою.

Замочіть на ніч і спробуйте пошкребти дерев'яною ложкою.

Повторіть, якщо потрібно.

Як очистити сковорідки, що пригоріли, і каструлі - прокип'ятіть, щоб розбавити залишки, що пригоріли.

Якщо замочування не допомогло, спробуйте кип'ячену воду і мило для миття посуду прямо в каструлі чи каструлі, щоб розм'якшити залишки.

Дайте мильній воді закипіти або прокип'ятити 5-10 хвилин|мінути|.

Дайте посуду охолонути.

Мийте, як завжди, теплою водою і м'якою щіткою або губкою.

Очистіть каструлі та сковорідки харчовою содою

Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води, щоб вийшла паста. Харчова сода абразивна, але м'яка. Він чудово розчиняє плями, а також запахи!

Розподілити по пригорілій ділянці.

Залишіть пасту на 5-10 хвилин.

Очистіть посуд, що пригорів, м'якою губкою.

Вимийте милом для посуду та теплою водою та промийте.

Висушіть каструлю чи сковороду на повітрі.

Джерело: homemadesimple .

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