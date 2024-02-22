Пригоревшие кастрюли и сковородки – это всегда обидно, плюс еще запах.

Узнайте здесь, как очистить пригоревшие сковородки и кастрюли.

Читайте дальше, чтобы узнать о методах чистки пригоревшей сковороды и найдите тот, который лучше всего подойдет вам, или попробуйте все!

Простой и эффективный способ очистить пригоревшие кастрюли и сковородки:

Как очистить пригоревшие сковородки и кастрюли

Очистите и замочите пригоревшие кастрюли и сковородки

Удалите все пригоревшие кусочки, насколько это возможно, не повредив кастрюлю или сковороду.

Проверьте материал ваших кастрюль или сковородок, прежде чем использовать абразивный скребок (например, стальную мочалку), который может повредить более чувствительные поверхности посуды, такие как антипригарное, керамическое или медное покрытие.

Наполните кастрюлю или кастрюлю концентрированным средством для мытья посуды и горячей водой.

Замочите на ночь и попробуйте поскоблить деревянной ложкой.

Повторите, если необходимо.

Как очистить пригоревшие сковородки и кастрюли - прокипятите, чтобы разбавить пригоревшие остатки

Если замачивание не помогло , попробуйте кипяченую воду и мыло для мытья посуды прямо в кастрюле или кастрюле, чтобы размягчить остатки.

Дайте мыльной воде закипеть или прокипятить 5–10 минут.

Дайте посуде остыть.

Мойте , как обычно, теплой водой и мягкой щеткой или губкой.

Очистите кастрюли и сковородки пищевой содой

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Пищевая сода абразивна, но мягка. Он отлично растворяет пятна, а также запахи!

Распределить по пригоревшему участку.

Оставьте пасту на 5–10 минут.

Очистите пригоревшую посуду мягкой губкой.

Вымойте мылом для посуды и теплой водой и ополосните.

Высушите кастрюлю или сковороду на воздухе.

Источник: homemadesimple.

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