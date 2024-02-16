Устраните жир, грязь и брызги пищи из кухонных шкафов с помощью этих приемов чистки и полезных советов.

Знание того, как мыть кухонные шкафы, являющиеся центром почти каждой кухни, могут значительно изменить общий вид кухни, потому что когда шкафы грязные, люди заметят это. Отпечатки пальцев, брызги пищи и водяные знаки обычно являются основными виновниками, но более стойкие пятна могут накапливаться со временем. К счастью, наши простые советы о том, как очистить кухонные шкафы, помогут вам справиться со всеми видами проблем, в том числе с жирными пятнами и липкими шкафами.

Как очистить загрязненные кухонные шкафы

В шкафах хранятся различные предметы и ингредиенты. Они также часто используются каждый день. Вот как очистить кухонные шкафы с самыми распространёнными пятнами.

Отпечатки пальцев: жирные остатки на пальцах могут оставить неприглядные следы на дверце шкафа и фурнитуре. Очистка кухонных шкафов уксусом легко удалит отпечатки пальцев. Смочите ткань в 50-50 растворе воды и уксуса, нанесите на отпечатки и отполируйте полировочной тканью.

Жир: шкафы, расположенные непосредственно над плитой, наиболее подвержены пятнам жира. Но очистить кухонный жир от жира легко. Как и отпечатки пальцев на масляной основе, вы можете очистить жирные кухонные шкафы разбавленным уксусом. Поскольку эти пятна, вероятно, больше отпечатка пальцев, вам может понадобиться повторить процесс несколько раз, чтобы полностью удалить жир из шкафов.

Брызги пищи: возможно, брызга кетчупа попала не в то место, или разлитая столешница попала на нижний шкаф. Каким бы ни был сценарий, как можно скорее вытрите остатки пищи влажной тряпкой, прежде чем чистить кухонные шкафы пищевой содой. Это особенно верно при работе с пористым материалом, таким как древесина. Вы ведь не хотите, чтобы пятно закрепилось. Затем нанесите на место пасту из пищевой соды и воды. Оставьте на несколько минут, затем протрите. Отполируйте участок чистой тканью.

Пятна от воды: если у вас жесткая вода, пятна от воды на шкафах могут быть обычной проблемой при чистке кухонных шкафов. Лучший способ предотвратить появление пятен от воды — заменить водопроводную воду дистиллированной каждый раз при чистке шкафов.

Потертости: удалите потертости, вызванные обувью, столами или стульями, мягкой резинкой. Осторожно потрите резинку вдоль отметки, затем вытрите остатки чистой тканью. Этот трюк особенно удобен для чистки белых кухонных шкафов.

Все эти методы отлично помогут вам очистить кухонные шкафы.

Источник: bhg

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