Ключовим моментом у чищенні сковорідок є терпіння, оскільки сліди на дні, швидше за все, залишилися після нагрівання та повторного нагрівання, вони будуть стійкими.

Як очистити дно сковороди , є хороші новини: ви, швидше за все, зможете видалити більшу частину (якщо не всю) бруду за допомогою одного або кількох з наведених нижче методів.

Методи з чищення сковорідок застосовні до нержавіючої сталі, антипригарного покриття (які зазвичай мають алюмінієву або сталеву основу), міді та більшості литих виробів. -залізні сковорідки.

Але не втрачайте надії, доки не спробуєте їх відчистити, і чи залишаться на них потертості?

Як очистити дно сковороди за допомогою кетчупу… Так, Кетчупа

Кетчуп, ймовірно, найбільш відомий своєю здатністю повертати міді та сріблу їхній початковий блиск завдяки своїй кислотності. Якщо ваша мідна або нержавіюча сковорода потребує очищення або полірування (а у вас під рукою немає лимона та кошерної солі), це чудовий спосіб використовувати звичайну приправу. Майте на увазі, що це не видаляє плями, що сильно застрягли, але додасть легкий блиск. Нанесіть кетчуп на уражену ділянку, залиште на 10-20 хвилин, потім добре потріть тканиною або губкою.

Як очистити дно сковороди, вам допоможе паста З Харчової Соди

Паста з трьох частин харчової соди та однієї частини води – це все, що вам справді потрібно, щоб очистити дно каструлі. Нанесіть цю пасту і залиште на 10-20 хвилин, потім зітріть губкою, що не подряпається. Результати будуть хорошими як на дні каструлі з нержавіючої сталі, так і на чавуні.

Просто знайте, що після такого глибокого чищення вам, швидше за все, доведеться повторно заправити неемальований чавун.

Як очистити дно сковороди використовуючи Аркуш Для Сушіння?

Технічно цей метод призначений для внутрішньої частини сковороди з пригорілими шматочками, що залишилися від надмірного випалу, але спробувати на зовнішній стороні сковороди не завадило б. Наповніть раковину достатньою кількістю теплої води, щоб покрити каструлю, додайте|добавляйте| лист для сушіння і дайте йому вбратися. Ви можете протриматися від 15 до 20 хвилин або залишити їх на ніч, але на той час, коли ви повернетеся, ви зможете стерти весь бруд.

Прокип'ятити З Перекисом Гідрогену

Це легко зробити, коли плями знаходяться на внутрішній стороні каструлі, проте, якщо ви намагаєтеся очистити дно маленької сковороди, зануріть її у велику каструлю або глибоку сковороду і залийте стільки перекису водню, скільки необхідно, щоб дістатися плям.

Як очистити дно сковороди – поставте її на плиту на сильний вогонь. Після закипання зменшіть вогонь і дайте покипіти 10 хвилин, після чого плями повинні вийти з мінімальними зусиллями.

Джерело: food52 .

Читайте також:

Відбілювач може нашкодити вашому одязі: як вирішити проблему

Як повернути білий колір речам: три дієві поради

Чим прати речі, якщо немає порошку: кілька засобів, точно є у вас вдома