Деякі з цих доплат до пенсії призначаються автоматично, а частина після особистого звернення до Пенсійного фонду України.

Українські пенсіонери отримують виплати на свої картки та не всі знають, що мають право на надбавки до пенсії. Тобто українські пенсіонери мають можливість збільшити свої пенсійні виплати за рахунок спеціальних надбавок. Деякі з цих доплат призначаються автоматично, а частина - після особистого звернення до Пенсійного фонду України.

Пенсіонери в Україні, чиї пенсійні виплати не перевищують 10 340,35 гривень, можуть отримувати надбавку за віком. Ця доплата автоматично нараховується громадянам, які досягли віку старше 70 років.

Розмір вікової надбавки залежить безпосередньо від віку пенсіонера і з часом зростає:

Пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень.

Від 75 до 79 років включно надається 456 гривень.

Пенсіонерам віком від 80 років нараховується надбавка у розмірі 570 гривень.

Важливо зауважити, що ця надбавка не накопичується з роками, а лише збільшується із зростанням віку особи. Наприклад, пенсіонер у віці 76 років отримує лише 456 гривень, а не суму 300 гривень за віком 70-74 роки плюс 456 гривень.

Пенсіонери можуть отримати надбавку у зв'язку зі погіршеним станом здоров'я, для чого вони повинні подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України. Щоб відповідати критеріям для отримання цієї надбавки, особа повинна:

Бути старше 80 років.

Мати пенсію за віком.

Проживати самостійно.

Потребувати догляду сторонніх осіб.

Розмір цієї надбавки встановлюється у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що наразі складає 944 гривні.

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