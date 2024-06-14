Повернення графіків відключень електроенергії змушують змінювати правила життя, в тому числі користування мобільними телефонами.

Так, багато хто з власників смартфонів вже могли помітити, що під час зникнення електроенергії мобільний зв'язок кілька годин працює, а доступ до мережі інтернет працює з позначкою 4G, потім лише 3G та інтернет 2G EDGE.

Це, як пояснюють в НКЕК, пов’язано із суттєвим навантаженням на мережу та збільшення кількості користувачів. Як наслідок – зменшується термін автономної роботи на резервних елементах живлення та знижує якість послуги мобільного інтернету стандарту 4G.

Тож всіх користувачів просять користуватися послугами SMS та месенджерів, які поглинають менше ресурсів, ніж мобільний інтернет.

Крім того, власників смартфонів та інших гаджетів просять не зловживати передачею даних.

«Фотографії, відео, голосові повідомлення краще не передавати, обмежтесь базовим функціоналом», - закликають в НКЕК.

Якщо ж зв’язок зовсім зник, можна скористатися послугою національного роумінгу на мережах операторів Vodafone Ukraine Kyivstar Lifecell та 3mob.

Для цього необхідно відключити автовибір мережі, знайти й вибрати доступну мережу, перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS. Тарифікація збережеться відповідно до тарифного плану оператора, послугами якого абонент користується постійно.

Зазначимо, що про обмеження, до яких повинні вдатися абоненти під час відключень електроенергії, повідомляли і в компанії «Київстар».

Зокрема, абонентів просять не робити відеодзвінки, не завантажувати «важкі» файли і відмовитись від того, щоб подивитись фільм через мобільний інтернет.

«Ми закликаємо вас зважено користуватись послугами зв’язку під час блекаутів та берегти мережу», - закликали в «Київстар».

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