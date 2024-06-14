Возвращение графиков отключений электроэнергии заставляют изменять правила жизни, в том числе пользования мобильными телефонами.

Так, многие владельцы смартфонов уже могли заметить, что во время исчезновения электроэнергии мобильная связь несколько часов работает, а доступ к сети интернет работает с отметкой 4G, затем только 3G и интернет 2G EDGE.

Это, как объясняют в НКЭК, связано с существенной нагрузкой на сеть и увеличением количества пользователей. Как следствие – уменьшается срок автономной работы на резервных батареях и снижает качество услуги мобильного интернета стандарта 4G.

Всех пользователей просят пользоваться услугами SMS и мессенджеров, которые поглощают меньше ресурсов, чем мобильный интернет.

Кроме того, владельцев смартфонов и прочих гаджетов просят не злоупотреблять передачей данных.

"Фотографии, видео, голосовые сообщения лучше не передавать, ограничтесь базовым функционалом", - призывают в НКЭК.

Если связь совсем исчезла, можно воспользоваться услугой национального роуминга на сетях операторов Vodafone Ukraine Kyivstar Lifecell и 3mob.

Для этого необходимо отключить автовыбор сети, найти и выбрать доступную сеть, проверить возможность исходящего вызова, SMS. Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом оператора, услугами которого абонент пользуется постоянно.

Отметим, что об ограничениях, к которым должны прибегнуть абоненты при отключении электроэнергии, сообщали и в компании «Киевстар».

В частности, абонентов просят не совершать видеозвонки, не загружать «тяжелые» файлы и отказаться от того, чтобы посмотреть фильм через мобильный интернет.

«Мы призываем вас взвешенно пользоваться услугами связи во время блэкаутов и беречь сеть», – призвали в «Киевстар».

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