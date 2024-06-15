Українці можуть скаржитись на банки в НБУ, однак це не означає, що після скарги відбудеться позапланова перевірка.

В Україні банки можуть зупинити підозрілу операцію і запросити додаткові дані від клієнта. Спеціально уповноважений орган має право ухвалити рішення про зупинення видаткових операцій на термін до семи робочих днів. Про це йдеться в роз'ясненні Нацбанка.

Нацбанк уточнив, що банк має право зупинити операцію, якщо вона є підозрілою. Також банк зобов’язаний зупинити операцію, якщо має підозру, що вона має ознаки кримінального правопорушення. Спеціально уповноважений орган може ухвалити рішення про зупинення видаткових операцій на строк до семи робочих днів.

Водночас, Нацбанк підкреслив, що відсутність контролю щодо захисту особистих даних клієнтів банків залишається поза його компетенцією. Відповідальність за це покладена на Державну службу України з питань захисту персональних даних, яка виконує відповідні перевірки та забезпечує дотримання вимог законодавства.

Також там розповіли, що українці можуть скаржитись на банки в НБУ, однак це не означає, що після скарги відбудеться позапланова перевірка.

"Звернення споживачів фінансових послуг не є підставою для проведення позапланової перевірки. Проте позапланова перевірка можлива, якщо Національний банк виявив систематичні порушення, а фінансова установа їх не усунула", – відповіли в НБУ.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть заробити хороші гроші на старих монетах.

Як повідомляла Politeka, українці можуть заробити добрі гроші, продавши старі 5 копійок.

Також Politeka писала, українці можуть отримати 20 тисяч за стару гривню.