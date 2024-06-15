Украинцы могут жаловаться на банки в НБУ, однако, это не означает, что после жалобы состоится внеплановая проверка.

В Украине банки могут остановить подозрительную операцию и запросить дополнительные данные от клиента. Специально уполномоченный орган имеет право принять решение о приостановлении расходных операций на срок до семи рабочих дней. Об этом говорится в разъяснении Нацбанка.

Нацбанк уточнил, что банк имеет право остановить операцию, если она подозрительна. Также банк обязан остановить операцию, если подозрение, что она имеет признаки уголовного правонарушения. Специально уполномоченный орган может принять решение о приостановлении расходных операций сроком до семи рабочих дней.

В то же время Нацбанк подчеркнул, что отсутствие контроля по защите личных данных клиентов банков остается вне его компетенции. Ответственность за это возложена на Государственную службу Украины по защите персональных данных, которая выполняет соответствующие проверки и обеспечивает соблюдение требований законодательства.

Также там рассказали, что украинцы могут жаловаться на банки в НБУ, однако это не значит, что после жалобы состоится внеплановая проверка.

"Обращение потребителей финансовых услуг не является основанием для проведения внеплановой проверки. Однако внеплановая проверка возможна, если Национальный банк выявил систематические нарушения, а финансовое учреждение их не устранило", – ответили в НБУ.

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