Такі способи зможуть захистити картоплю від шкідників та допоможуть виростити нормальний урожай без складнощів цього сезону.

У минулому вважалося, що хімічні обробки є найкращим способом боротьби з колорадським жуком. Однак тепер стало очевидно, що деякі отрутохімікати з часом опиняються на нашому столі та потрапляють до організму людини. Тому розглянемо найефективніші та найбезпечніші методи боротьби з цим шкідником, про які розповідає блогер Оксана Стесенко у відео на Ютуб-каналі.

Щоб захистити картоплю, можна вибрати звичайний препарат Ампліго, який виявився ефективним для обробки майже 10 соток картоплі. Для приготування розчину достатньо розвести 4 мл препарату у 10 літрах води, що дозволяє обробити 1-2 сотки землі. Препарат стійкий до опадів і не звикає у шкідників, що дозволяє використовувати його багаторазово. Захист діє упродовж 20 днів, розповідає автор відео.

Обробляти картоплю краще двічі, один раз у фазі відкладання яєць та появи личинок, що запобігає вилупленню молодих жуків, та вдруге для підтримки захисту. Використання препарату вимагає дотримання заходів особистого захисту: маски, хустки на голову, одягу з довгими рукавами та рукавичок. Суспензія добре розчиняється у воді та рівномірно розподіляється по рослині, забезпечуючи повний захист від шкідників.

Обробка картоплі проводиться в суху безвітряну погоду за невисокої температури.

Одним із народних засобів боротьби з колорадським жуком є ​​посадка старої картоплі осторонь основних посадок. Наприклад, коли молода картопля трохи підросте на грядках, можна висадити неподалік кілька старих бульб.

Незабаром після цього молоде листя приверне жуків з основних посадок на невелику територію, де їх буде легше збирати та знищувати. Також можна використовувати консервні банки як пастки. Нарізану часточками картопля слід замочити на добу в міцному розчині сечовини (1 склянка сечовини на 1 літр води) і потім розкласти в пастки. Отруту потрібно міняти щотижня, а банки-пастки прикопувати вздовж картопляних грядок і перевіряти щодня.

Ще один народний засіб - додавання золи або лушпиння цибулі в лунку при посадці картоплі. Бобові зерна, лушпиння цибулі і зола, додані в лунку з картоплею, повинні відлякати жука. Деревна зола, лушпиння цибулі і бобові відносяться до перевірених народних засобів.

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