Колорадский жук – это большая беда для каждого, кто пытается вырастить урожай картофеля, помидоров и других растений, ведь бороться с этим вредителем достаточно тяжело.

Колорадский жук объедает ботву растения с верхних листьев и не останавливается, пока не уничтожит почти все. В поисках пищи этот вредитель может перелетать на десятки километров и быстро приспосабливается к препаратам, которыми его пытаются отпугнуть.

Именно поэтому опытные хозяева советуют не обрабатывать растения одним и тем же препаратом несколько раз подряд.

Обробатывают картофель, помидоры и другие растения во время борьбы с колорадским жуком вечером после 19.00. но не слишком поздно, чтобы препарат не смыло росой. Также обрабатывать от колорадского жука можно до 10 часов утра – после того, как роса уже сойдет.

Обрабатывают огород от колорадских жуков в облачную погоду, но за 2–3 часа до дождя. Используя химпрепараты против колорадского жука следует помнить, что последнюю обработку проводят за 20-30 дней до уборки урожая. Если не соблюсти это правило, картофелем можно отравиться.

Еще одним методом борьбы с колорадским жуком является высадка растений, которые отпугивают этого вредителя.

Чернобрывцы, календула, кориандр, настурция, ночная фиалка, огуречная трава.

Также для борьбы с колорадским жуком рядом с картофелем высаживают лук, чеснок, тыкву.

Кроме того, колорадский жук боится горчицы – ее можно посадить рядом с грядками или опрыскать раствором с хозяйственным мылом. Раствор готовится так – смешать 100 г сухой горчицы с литром воды и натереть немного мыла.

Но следует иметь в виду, что просто посадка этих растений не спасет урожай картофеля от колорадского жука. Необходимо использовать комбинированную защиту.

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