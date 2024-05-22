Позбавлення колорадського жука є пріоритетним завданням для городника через різноманітність рослин, які шкідник може вразити.

Дорослі колорадські жуки зимують у ґрунті, а потім виповзають, щоб почати харчуватися та відкладати яйця.

Важливо знати, як шукати ознаки появи картопляного жука, щоб бути готовим знищити комах.

Перевірте зворотний бік листя на наявність помаранчевих яєць і роздавіть їх, щоб запобігти появі жука колорадського на городі в майбутньому.

Ще один спосіб запобігти появі жуків колорадських — очистити грядки від сміття, через яке дорослі особини можуть сховатися.

Кожен сезон видаляйте старі рослини та обробляйте грядку з овочами. Не садіть пасльонові рослини щороку на тому самому місці, а міняйте їх, щоб не допустити розміщення їх там, де вже живуть колорадські жуки.

Як позбутися колорадського жука на городі?

У більшості випадків пошкодження листя недостатньо, щоб убити рослину, але якщо зараження відбувається на початку вегетаційного періоду, вам слід знищити жуків колорадських.

Інсектициди слід використовувати тільки в тому випадку, якщо серйозне пошкодження і на одній рослині мешкає більше одного колорадського жука.

Ручний збір може знищити багато колорадських жуків. Існує кілька спреїв для знищення колорадського жука. Час є важливим фактором, щоб отримати максимальну кількість комах.

З маленькими личинками легше боротися, ніж із дорослими та зрілими личинками колорадського жука, тому обприскуйте навесні, коли личинки щойно вилупилися.

Використовуйте хімікати з піретроїдом або спиносадом, які дозволяють контролювати кожен вид пасліну та захищати його від колорадських жуків.

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