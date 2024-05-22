Взрослые колорадские жуки зимуют в почве, а затем выползают, чтобы начать питаться и откладывать яйца.

Важно знать, как искать признаки появления картофельного жука, чтобы быть готовым уничтожить насекомых.

Проверьте обратную сторону листьев на наличие оранжевых яиц и раздавите их, чтобы предотвратить появление колорадского жука на огороде в будущем.

Еще один способ предотвратить появление колорадских жуков — очистить грядки от мусора, из-за которого взрослые особи могут укрыться.

Каждый сезон удаляйте старые растения и обрабатывайте грядку с овощами . Не сажайте пасленовые растения каждый год на одном и том же месте, а меняйте их, чтобы не допустить размещения их там, где уже живут колорадские жуки.

Как избавиться от колорадского жука на огороде?

В большинстве случаев повреждения листвы недостаточно, чтобы убить растение, но если заражение происходит в начале вегетационного периода, вам следует уничтожить колорадских жуков.

Инсектициды следует использовать только в том случае, если повреждение серьезное и на одном растении обитает более одного колорадского жука.

колорадский жук

Ручной сбор может уничтожить многих колорадских жуков. Существует несколько спреев для уничтожения колорадского жука. Время является важным фактором, чтобы получить максимальное количество насекомых.

С маленькими личинками легче бороться, чем со взрослыми и зрелыми личинками колорадского жука, поэтому опрыскивайте весной, когда личинки только что вылупились.

Используйте химикаты с пиретроидом или спиносадом, которые позволяют контролировать каждый вид паслена и защищать его от колорадских жуков.

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