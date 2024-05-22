Взрослые колорадские жуки зимуют в почве, а затем выползают, чтобы начать питаться и откладывать яйца.
Важно знать, как искать признаки появления картофельного жука, чтобы быть готовым уничтожить насекомых.
Проверьте обратную сторону листьев на наличие оранжевых яиц и раздавите их, чтобы предотвратить появление колорадского жука на огороде в будущем.
Еще один способ предотвратить появление колорадских жуков — очистить грядки от мусора, из-за которого взрослые особи могут укрыться.
Каждый сезон удаляйте старые растения и обрабатывайте грядку с овощами . Не сажайте пасленовые растения каждый год на одном и том же месте, а меняйте их, чтобы не допустить размещения их там, где уже живут колорадские жуки.
Как избавиться от колорадского жука на огороде?
В большинстве случаев повреждения листвы недостаточно, чтобы убить растение, но если заражение происходит в начале вегетационного периода, вам следует уничтожить колорадских жуков.
Инсектициды следует использовать только в том случае, если повреждение серьезное и на одном растении обитает более одного колорадского жука.
Ручной сбор может уничтожить многих колорадских жуков. Существует несколько спреев для уничтожения колорадского жука. Время является важным фактором, чтобы получить максимальное количество насекомых.
С маленькими личинками легче бороться, чем со взрослыми и зрелыми личинками колорадского жука, поэтому опрыскивайте весной, когда личинки только что вылупились.
Используйте химикаты с пиретроидом или спиносадом, которые позволяют контролировать каждый вид паслена и защищать его от колорадских жуков.
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