Избавление от колорадского жука является приоритетной задачей для огородника из-за разнообразия растений, которые вредитель может поразить.

Взрослые колорадские жуки зимуют в почве, а затем выползают, чтобы начать питаться и откладывать яйца.

Важно знать, как искать признаки появления картофельного жука, чтобы быть готовым уничтожить насекомых.

Проверьте обратную сторону листьев на наличие оранжевых яиц и раздавите их, чтобы предотвратить появление колорадского жука на огороде в будущем.

Еще один способ предотвратить появление колорадских жуков — очистить грядки от мусора, из-за которого взрослые особи могут укрыться.

Каждый сезон удаляйте старые растения и обрабатывайте грядку с овощами . Не сажайте пасленовые растения каждый год на одном и том же месте, а меняйте их, чтобы не допустить размещения их там, где уже живут колорадские жуки.

Как избавиться от колорадского жука на огороде?

В большинстве случаев повреждения листвы недостаточно, чтобы убить растение, но если заражение происходит в начале вегетационного периода, вам следует уничтожить колорадских жуков.

Инсектициды следует использовать только в том случае, если повреждение серьезное и на одном растении обитает более одного колорадского жука.

Ручной сбор может уничтожить многих колорадских жуков. Существует несколько спреев для уничтожения колорадского жука. Время является важным фактором, чтобы получить максимальное количество насекомых.

С маленькими личинками легче бороться, чем со взрослыми и зрелыми личинками колорадского жука, поэтому опрыскивайте весной, когда личинки только что вылупились.

Используйте химикаты с пиретроидом или спиносадом, которые позволяют контролировать каждый вид паслена и защищать его от колорадских жуков.

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