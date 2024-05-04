Колорадский жук остается одним из самых главных и прожорливых врагов всех, кто выращивает картофель, помидоры, баклажаны, перец и другие растения.

Колорадский жук не брезгует даже петунией, табаком, диким пасленом. Колорадские жуки способны летать со скоростью до 4-8 км/ч и быстро уничтожить урожай, выращенный ежедневным трудом.

Бороться с колорадским жуком очень и очень непросто.

Методы борьбы с колорадским жуком – химические, биологические, агротехнические и системные. По словам специалистов, лучше вести войну с «колорадом» комплексно. То есть, и пользуясь народными методами, и с помощью продающихся в магазинах растворов.

Суперсредство для борьбы с колорадским жуком.

Среди народных методов один из самых эффективных горчичный порошок. Использование сухого порошка горчицы имеет гораздо более длительный срок действия, чем разведенный и настоянный на воде. В сухую погоду горчичный порошок на растениях может держаться в течение 7-8 дней, а иногда до 2 недель. ⠀

В отличие от промышленных инсектицидов горчица не скапливается в почве и тканях растений.

Для того, чтобы приготовить раствор от колорадского жука, необходимо взять ведро горячей воды 10 л, развести в нем 200 г горчичного порошка (пачка) и оставить на 2-3 часа под крышкой.

Далее процедите настой, добавьте 5 ст. л. 9% уксуса и 50 мл жидкого мыла, для содержания как можно дольше средства на листьях растений. ⠀

Суперсредство для борьбы с колорадским жуком.

Раствором из горчичного порошка опрыскивают картофель, томаты, баклажаны раз в неделю или чаще, если прошел дождь или выпала обильная роса.

А вот самый простой способ борьбы с колорадскими жуками – сбор жуков вручную. Эксперты советуют собирать методически в определенное время, когда он самый активный — с 10 часов утра. Конечно, на большой площади собрать колорадского жука невозможно, поэтому такой метод подходит, если речь идет о сотке или чуть больше.

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