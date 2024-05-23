От правильной планировки участка, какое растение, где будет расти, кто будет его соседями, зависит урожай, в том числе и огурцов.

Как известно, не все растения могут стать хорошими соседями друг другу. Так, выращивая огурцы , нужно иметь в виду, что их нельзя высаживать рядом с картофелем.

Урожай огурцов окажется под угрозой из-за колорадского жука. Также на огурцах из-за соседства картофеля могут появиться нематоды. Этот вредитель может наносить большой ущерб, уничтожая от 10% до 70% урожая.

Что можно посадить рядом с огурцами.

Для огурцов не лучшим соседом будут и помидоры – у них одинаковая болезнь – фитофтора. Кроме того, им угрожают общие вредители. Как результат – под угрозой окажется и урожай огурцов, и томатов.

Однако эти культуры можно чередовать.

Не следует сажать совсем рядом с огурцами и чеснок, а также пряные травы. Например, кинзу, базилик. Также не следует высаживать рядом с огурцами тыкву, арбуз и дыню.

Чтобы получить хороший урожай огурцов рядом можно посадить фасоль и горох. Также хорошими соседями для огурцов будут кольраби, белокочанная и цветная капуста, сельдерей и кукуруза.

Вообще благодаря кукурузе на грядке с огурцами будет царить особенный микроклимат, что может положительно повлиять на урожай – огурцов вырастет больше.

Что можно посадить рядом с огурцами.

Также рекомендуется сажать огурцы рядом с брокколи, подсолнечником, салатом и редисом.

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