Вирощування помідорів може бути трохи лякаючим як для досвідчених городників, так і для новачків, хоча їхня врожайність може бути багатою, вони також можуть принести проблеми у ваш город.

Давайте поглянемо на деякі з найкращих порад щодо вирощування помідорів, щоб ваш урожай був настільки рясним, наскільки це можливо!

Виберіть сорт помідорів, який ви любите їсти.

Якщо ви забираєте саджанці з розплідника або місцевого садового центру, ви ніби залежите від того, що вони продають. Хорошою новиною є те, що помідори настільки популярні, зазвичай існує безліч варіантів.

Вирощування із насіння або розсади помідорів.

Коли ви визначилися з правильним сортом, наступним кроком буде прийняття рішення, чи ви вирощуватимете його з насіння або купите його в місцевому розпліднику, яке зможете пересадити у свій город.

Не садіть помідори надто рано.

Загальне практичне правило посадки культур теплого сезону, таких як помідори, полягає в тому, що рослини можна пересаджувати на вулицю, як тільки вони затвердіють і пройде через два тижні після дати останніх заморозків у вашому районі.

Виберіть місце з повним сонцем.

Розташування. Як мінімум, помідори необхідно садити на ділянці, освітленій яскравим сонцем, тобто 6 або більше годин прямого сонця щодня. Ідеально підходить південне розташування, де вони отримують світло більшу частину дня, але захищені від найсильнішого полуденного сонця.

Дайте помідорам багато місця.

Помідори люблять свій простір. Добре розташовані рослини томатів винагородять вас здоровим, вільним від хвороб листям і смачними помідорами.

З іншого боку, якщо ви посадите їх надто близько один до одного, помідори можуть стати більш вразливими для шкідників та хвороб.

Виберіть правильний ґрунт для помідорів.

Помідори вимогливі до харчування, і для їх росту потрібний багатий на органічні речовини, родючий, добре дренований грунт.

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