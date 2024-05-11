Пасынкование помидоров вызывает множество вопросов даже у тех, кто уже не первый год занимается огородом, ведь каждый раз хочется, чтобы урожай был еще больше, еще лучше.

Если помидоры не пасынковать, грядка может превратиться в настоящую чащу. А это, как известно, может привести к грибковым болезням.

При пасынковании помидоров очень важно знать, к какому сорту относятся именно ваши. Есть детерминантные и индетерминантные сорта помидоров.

На основе того, к какой разновидности относится сорт помидоров и принимается решение о пасынковании.

Просвой опыт пасынкования помидоров рассказала и фермер Кристина, которая делится советами на своей странице в Инстаграм «Chris__farm».

«Пасынкование томатов и формирование в 2 и 1 ствол. Речь идет именно о высокорослых (индетерминантных – томатах с неограниченным ростом). Томаты, которые идут сразу на еду, я формирую всегда в два ствола - то есть, это основной ствол и главный пасынок (который находится под цветочной кистью) все остальные пасынки, находящиеся в пазухах листьев, удаляю», - рассказала Кристина.

Как пасынковать помидоры.

Томаты, из которых планируется собирать семена, хозяйка ведет в один ствол.

«В этом случае плоды скорее вызревают, так как не делят ресурсы с главным пасынком, а оттого что энергии у растения много, то и плоды на последующих кистях не уменьшаются в размере и количестве. Но такая формовка требует больше внимания, так как пасынки нужно обрывать каждые два дня», – предупредила Кристина.

В том случае, когда опыта выращивания помидоров еще нет, "косить" все кусты помидоров хозяйка не советует.

«Выберите и пометьте конкретные растения, наблюдайте и сравнивайте. Срезайте пасынки ножницами и желательно стерилизовать их после каждого среза», - посоветовала Кристина, добавив, что сама она делает это руками и без перчаток, потому что любит чувствовать растения.

Как пасынковать помидоры.



Подчеркнем, что для выращивания в открытом грунте большинство огородников и дачников выбирают низкорослые сорта томатов – их проще формировать и подвязывать. Такие сорта нельзя полностью оставлять без пасынков – приведет к остановке роста растения.

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