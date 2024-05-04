Пересадка растений оказывает положительное влияние на некоторые культуры, но некоторые популярные среди огородников растения категорически не советуют переносить.

Некоторые садовые культуры, например, земляника, клубника, малина и другие многолетники, нуждаются в пересадке, а некоторые растения не выносят этой процедуры.

Обычно пересадку растений в огороде осуществляют по нескольким причинам. Во-первых, из-за истощения почвы, болезней и снижения урожайности. Поэтому не рекомендуется выращивать, например, землянику и малину на одном месте.

Кроме того, те же малина и клубника, а также многие другие культуры могут образовывать заросли, и периодически их приходится делить и пересаживать для поддержания здорового роста.

В случае с деревьями пересадку осуществляют с целью обновления сада. Со временем некоторые деревья могут слишком сильно разросться, затеняя молодые саженцы. Тогда молодые деревья нужно пересадить.

Но для ряда культур пересадка опасна, в частности для огурцов. У огурцов корневая система расположена близко к поверхности почвы, и при пересадке очень велик риск повредить корни.

Также опасна пересадка для кабачков. Это однолетняя культура, которая очень быстро наращивает зеленую массу. Из-за пересадки кусты начинают болеть и пропадают.

В случае с арбузами, если вы попытаетесь пересадить плети, имеющие цветки и завязь, то растение их просто скинет, и вы останетесь без урожая.

Пионы после пересадки на первый взгляд легко приживаются, выглядят пышными, но в результате в течение нескольких лет не стоит ждать цветения.

Что касается яблонь, то следует покупать саженцы однолетнего возраста и сразу высаживать их на постоянное место, потому что пересадку дерево может не пережить.

Вообще вместо пересадки рекомендуется осуществлять перевалку растений, то есть забирать ее вместе с почвой, в которой она росла, и переносить на новое место.

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