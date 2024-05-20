Выращивание помидоров может быть немного пугающим как для опытных огородников, так и для новичков, хотя их урожайность может быть обильной, они также могут принести проблемы в ваш огород.

Давайте взглянем на некоторые из лучших советов по выращиванию помидоров, чтобы ваш урожай был настолько обильным, насколько это возможно!

Выберите сорт помидоров, который вы любите есть.

Если вы забираете саженцы из питомника или местного садового центра, вы как бы зависите от того, что они продают. Хорошей новостью является то, что, помидоры настолько популярны, обычно существует множество вариантов.

Выращивание из семян или рассады помидоров.

Когда вы определились с правильным сортом, следующим шагом будет принятие решения, будете ли вы выращивать его из семян или купите их в местном питомнике, которые сможете пересадить в свой огород.

Не сажайте помидоры слишком рано.

Общее практическое правило посадки культур теплого сезона, таких как помидоры, заключается в том, что растения можно пересаживать на улицу, как только они затвердеют и пройдет две недели после даты последних заморозков в вашем районе.

Выберите место с полным солнцем.

Местоположение. Как минимум, помидоры необходимо сажать на участке, освещенном ярким солнцем , то есть 6 или более часов прямого солнца каждый день. Идеально подходит южное расположение, где они получают свет большую часть дня, но защищены от самого сильного полуденного солнца.

Дайте помидорам много места.

Помидоры любят свое пространство. Хорошо расположенные растения томатов вознаградят вас здоровой, свободной от болезней листвой и вкусными помидорами.

С другой стороны, если вы посадите их слишком близко друг к другу, помидоры могут стать более уязвимыми для вредителей и болезней.

Выберите правильную почву для помидоров.

Помидоры требовательны к питанию, и для их роста требуется богатая органическими веществами , плодородная , хорошо дренированная почва.

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