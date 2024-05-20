Кожен городник чи дачник, фермерка чи агрном повинні знати, як правильно і коли найкраще висаджувати огірки у грунт, щоб отримати найкращий врожай.

Огірки люблять сонце, тому місце для них потрібно вибирати відкрите, але одночасно захищене від вітрів.

При вирощуванні огірків експерти радять підняти огіркові грядки на кілька десятків сантиметрів. Це підвищить температуру всередині кущів на кілька градусів і призведе до того, що рослина буде рости швидше.

Перед висаджуванням розсади огірків потрібно удобрити і розпушити грунт, сформувати грядки.

Як правильно висаджувати розсаду огірків.

Також слід пам’ятати, що розсаду необхідно загартувати – так пересадка пройде для рослини без зайвого стресу. У тепличних умовах, правила залишаються незмінними.

Своїми порадами щодо висаджування розсадіи огірків поділився і досвідчений господар, який вирощує овочі та квіти «valerii_dacha».

Висаджуваня огірків пан Валерій радить проводити, коли розсада буде достатньо розвиненою- 5-6 справжніх листів і гарна коренева система.

«Грунт повинен бути прогрітим до 15, а ще краще до 18 градусів», - розповів Валерій, показуючи процес ваисадки розсади огірків, якій 30 днів від посіву.

«При висаджуванні можна заглибити розсаду огірків до несправжніх листків. Після висаджування одразу проливаємо стимулятором розвитку коріння», - повідомив господар.

Як правильно висаджувати розсаду огірків.

Що ж до відстані, то пан Валерій радить висаджувати огірки таким чином: відстань між рядками 0.9-1.0 м., між рослинами в рядках 0.35-0.4 м.

Також пан Валерій показав сам процес висадки розсади огірків.

Нагадаємо, що для огірка найкраще підходить щоденний полив 1-2 рази, відстояною водою. Для цього ідеально мати бак на 3-4 куболітра води.

Досвідчені господарі радять на підготовлену грядку для огірків попередньо посадити салат, кріп, шпинат, щоб на ній не розросталися бур'яни.

За 1,5 тижні до висадки розсади огірків зелень прибирають.

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