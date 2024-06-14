Такие способы смогут защитить картофель от вредителей и помогут вырастить нормальный урожай без сложностей в этом сезоне.

В прошлом считалось, что химические обработки являются лучшим способом борьбы с колорадским жуком. Однако теперь стало очевидно, что некоторые ядохимикаты со временем оказываются на нашем столе и попадают в организм человека.

Поэтому рассмотрим наиболее эффективные и безопасные методы борьбы с этим вредителем, о которых рассказывает блогер Оксана Стесенко в видео на Ютуб-канале.

Чтобы защитить картофель, можно выбрать обычный препарат Амплиго, который оказался эффективным для обработки почти 10 соток картофеля. Для приготовления раствора достаточно развести 4 мл препарата в 10 литрах воды, что позволяет обработать 1-2 сотки земли. Препарат устойчив к осадкам и не вызывает привыкания у вредителей, что позволяет использовать его многократно. Защита действует на протяжении 20 дней, рассказывает автор видео.

Обрабатывать картофель лучше дважды, один раз в фазе откладывания яиц и появления личинок, что предотвращает вылупление молодых жуков, и второй раз для поддержания защиты. Использование препарата требует соблюдения мер личной защиты: маски, платка на голову, одежды с длинными рукавами и перчаток. Суспензия хорошо растворяется в воде и равномерно распределяется по растению, обеспечивая полную защиту от вредителей.

Обработка картофеля проводится в сухую безветренную погоду при невысокой температуре.

Одним из народных средств борьбы с колорадским жуком является посадка старого картофеля в стороне от основных посадок. Например, когда молодой картофель немного подрастет на грядках, можно высадить неподалеку несколько старых клубней.

Вскоре после этого молодая листва привлечет жуков с основных посадок на небольшую территорию, где их будет легче собирать и уничтожать. Также можно использовать консервные банки в качестве ловушек. Нарезанный дольками картофель следует замочить на сутки в крепком растворе мочевины (1 стакан мочевины на 1 литр воды) и затем разложить в ловушки. Отраву нужно менять еженедельно, а банки-ловушки прикапывать вдоль картофельных грядок и проверять каждый день.

Еще одно народное средство — добавление золы или луковой шелухи в лунку при посадке картофеля. Бобовые зерна, луковая шелуха и зола, добавленные в лунку с картофелем, должны отпугнуть жука. Древесная зола, луковая шелуха и бобовые относятся к проверенным народным средствам.

Последние новости Украины:

Колорадский жук исчезнет: что посадить в огороде для отпугивания вредителя.

Урожай огурцов будет еще больше: что можно посадить рядом.

Вырастет сочная и хрустящая: чем прикормить капусту после высадки в открытый грунт.