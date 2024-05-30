Цибуля дає добрий урожай у будь-яких кліматичних умовах, невибаглива і майже не приваблює шкідників, але все ж є важливі рекомендації, яких слід дотримуватись під час її вирощування.

Для вирощування цибулі у відкритому ґрунті підходять практично всі види ґрунтів. Цибуля добре росте в широкому діапазоні кислотності ґрунту. Однак слід мати на увазі, що не підходять тільки кислі ґрунти, у яких рН < 5,5.

Метод обробки грунту для вирощування цибулі також має величезне значення. Цибуля любить, щоб грунт був пухким і помірно вологим.

Найкращими попередниками для цибулі є картопля, капуста, горох, боби, томати і сидерати.

Цибуля потребує підживлення, а у випадках зараження хворобами чи шкідниками знадобиться її обробка фунгіцидами або інсектицидами.

Важливими порадами щодо догляду за цибулею після висадки у відкритий грунт поділився блогер і досвідчений господар з Київської області «valerii_dacha».

Так, пан Валерій закликав час від часу розпушувати грунт після поливу цибулі, щоб на поверхні не зʼявлялася корка.

«Через деякий час після висадки розсади цибулі бажано провести мульчування поверхні, щоб верхній шар не перегрівався!», - поділився ще порадою пан Валерій.

За словами господаря, в перегрітому ґрунті коренева система уповільнює свою роботу, або, взагалі, перестає працювати і молода рослина буде страждати на сонці, не маючи можливості напитися води. А мульчуючий матеріал не дасть ущільнитися верхньому шару ґрунту при поливі дощуванням і, відповідно, через рихлий ґрунт коренева система отримає достатньо кисню для дихання.

«Мульча збереже поливну вологу, не даючи їй можливості випаровуватися! Не доведеться видаляти бурʼяни», - розповів господар.

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