Лук дает хороший урожай в любых климатических условиях, неприхотлив и почти не привлекает вредителей, но все же есть важные рекомендации, которых следует придерживаться во время его выращивания.

Для выращивания лука в открытом грунте и подходят практически все виды почв. Лук хорошо растет в широком диапазоне кислотности почвы. Однако следует иметь в виду, что не подходят только кислые почвы, у которых рН <5,5.

Метод обработки почвы для выращивания лука также имеет огромное значение. Лук любит, чтобы почва была рыхлой и умеренно влажной.

Лучшими предшественниками лука являются картофель, капуста, горох, бобы, томаты и сидераты.

Лук нуждается в подкормке, а в случае заражения болезнями или вредителями понадобится его обработка фунгицидами или инсектицидами.

Важными советами по уходу за луком после высадки в открытый грунт поделился блоггер и опытный хозяин из Киевской области «valerii_dacha» .

Так, пан Валерий призвал время от времени рыхлить почву после полива лука, чтобы на поверхности не появлялась корка.

«Через некоторое время после высадки рассады лука желательно провести мульчирование поверхности, чтобы верхний слой не перегревался!», – поделился еще советом пан Валерий.

По словам хозяина, в перегретой почве корневая система замедляет свою работу, или вообще перестает работать и молодое растение будет страдать на солнце, не имея возможности напиться воды. А мульчирующий материал не даст уплотниться верхнему слою грунта при поливе дождеванием и соответственно через рыхлую почву корневая система получит достаточно кислорода для дыхания.

«Мульча сохранит поливную влагу, не давая ей возможности испаряться! Не придется удалять сорняки», – рассказал хозяин.

Последние новости Украины:

Колорадский жук исчезнет: что посадить в огороде для отпугивания вредителя.

Урожай огурцов будет еще больше: что можно посадить рядом.

Вырастет сочная и хрустящая: чем прикормить капусту после высадки в открытый грунт.