Овочам, в тому числі картоплі, огіркам, помідорам загрожують різноманітні хвороби, які здатні швидко знищити врожай і завдати серйозної шкоди всій ділянці.

Тому захищати рослини від хвороб треба завчасно, ще до появи перших ознак, наголошують агрономи.

«Регулярність — це один з головних пунктів в боротьбі з хворобами рослин. Якщо ви хочете мати здорові рослини, не заражені хворобами, то варто регулярно проводити превентивні обробки рослин біофунгіцидами», - радять експерти і автори сторінки «zhyva_zemlia.ua».

Тобто, підкреслюють спеціалісти, є хвороби чи нема — усе одно необхідно виконати превентивні дії.

«Це допоможе запобігти появі хвороби або пом’якшити її прояви», - повідомили фахівці з приводу обробки рослин біофунгіцидами.

За нормальних умов інтервал між обробками рослин від хвороб 10–12 діб. Це забезпечує контроль.

«За теплої та дощової погоди, яка веде до швидших темпів розвитку інфекції та підвищеного ризику захворювання, інтервал між обробками слід скоротити до 7 діб», - радять експерти.

Отже, як правильно застосовувати біофунгіциди для захисту овочів та інших рослин від хвороб: кожні 10-12 діб за нормальних умов і кожні 7 діб, якщо дощить.

Коментуючи поради, городники зазначають, що препарати спрацюють, якщо обробляти систематично, а не один раз.

Зазначимо, що біологічні фунгіциди дозволяють захистити рослини від пліснявіння насіння, кореневих гнилей, снігової плісняви, борошнистої роси, бурої роси, фітофторозу, альтернаріозу, фузаріозу, фомозу, кокомікозу, бактеріозів і різного роду плямистостей і гнилей.

Такі препарати базуються на живих мікроорганізмах або їхніх продуктах обміну речовин, які мають здатність підтримувати або відновлювати баланс мікробіоти ґрунту та захищати рослини від патогенних грибів.

Вони екологічно безпечні та доволі ефективні в боротьбі з хворобами рослин. Загалом, біологічні фунгіциди дозволяють досягти високих врожаїв без негативного впливу на навколишнє середовище.

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