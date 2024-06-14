Овощам, в том числе картофелю, огурцам, помидорам, угрожают разнообразные болезни, которые способны быстро уничтожить урожай и нанести серьезный вред всему участку.

Поэтому защищать растения от болезней надо рано, еще до появления первых признаков, подчеркивают агрономы.

«Регулярность – это один из главных пунктов в борьбе с болезнями растений. Если вы хотите иметь здоровые растения, не зараженные болезнями, то следует регулярно проводить превентивные обработки растений биофунгицидами», – советуют эксперты и авторы страницы «zhyva_zemlia.ua».

То есть, подчеркивают специалисты, есть болезнь или нет - все равно необходимо выполнить превентивные действия.

«Это поможет предотвратить появление болезни или смягчить ее проявления», - сообщили специалисты относительно обработки растений биофунгицидами.

В нормальных условиях интервал между обработками растений от болезней 10–12 суток. Это обеспечивает контроль.

«В теплую и дождливую погоду, ведущую к более быстрым темпам развития инфекции и повышенному риску заболевания, интервал между обработками следует сократить до 7 суток», - советуют эксперты.

Итак, как правильно применять биофунгициды для защиты овощей и других растений от болезней: каждые 10-12 суток в нормальных условиях и каждые 7 суток, если дождь.

Комментируя советы, огородники отмечают, что препараты сработают, если обрабатывать систематически, а не один раз.

Отметим, что биологические фунгициды позволяют защитить растения от плесени семян, корневых гнили, снежной плесени, мучнистой росы, бурой росы, фитофтороза, альтернариоза, фузариоза, фомоза, кокомикоза, бактериозистов и различного рода гнилей.

Такие препараты основаны на живых микроорганизмах или их продуктах обмена веществ, которые способны поддерживать или восстанавливать баланс микробиоты почвы и защищать растения от патогенных грибов.

Они экологически безопасны и достаточно эффективны в борьбе с болезнями растений. В общем, биологические фунгициды позволяют добиться высоких урожаев без негативного влияния на окружающую среду.

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