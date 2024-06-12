Фермери поділилися секретами, як можна прискорити зростання огірків у відкритому ґрунті.

Ранні огірки зі свого саду це справжнє задоволення, особливо якщо у вас немає теплиці.

Підготуйте плівку та агроволокно, потім розмітте шнуром грядку по довжині плівки.

Замочуйте насіння огірків у темному розчині марганцівки, потім у стимуляторі зростання. Пророщуйте насіння в ганчірочці.

Підготуйте грядку, полийте її зброженим курячим послідом. Якщо немає посліду, залийте травою та зброджуйте. Полийте грядку розчином посліду та покрийте плівкою. Через 2 дні приберіть плівку, посипте золою і розпушуйте.

Проведіть наскрізну борозенку посередині грядки, зробіть лунки та залийте гарячою водою з марганцівкою. Посадіть по 3 насінини на кожну лунку, засипте землею і придавіть долонею. На кожну лунку поставте пляшку без дна, але з кришкою придавіть її в землю.

Для тепла накрийте агроволокном та плівкою. Через тиждень відкривайте пляшки на день, відкривайте плівку і поливайте теплою водою. Залишіть тільки найсильніший паросток.

Коли огіркам стане тісно у пляшці, заберіть її, натягніть агроволокно та плівку. Важливо зберегти їх дома, оскільки погода нестабільна. Плівка захищатиме рослини від вітру та холоду.

Слідкуйте за погодою: тепло – знімайте плівку, холодно – накривайте. Головне – не прибирати дуги.

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