Фермеры поделились секретами, как можно ускорить рост огурцов в открытом грунте.

Ранние огурцы из своего сада – это настоящее удовольствие, особенно если у вас нет теплицы.

Подготовьте пленку и агроволокно, затем разметьте шнуром грядку по длине пленки.

Замачивайте семена огурцов в темном растворе марганцовки, затем в стимуляторе роста. Проращивайте семена в тряпочке.

Подготовьте грядку, полейте ее сброженным куриным пометом. Если нет помета, залейте травой и сбраживайте. Полейте грядку раствором помета и покройте пленкой. Через 2 дня уберите пленку, посыпьте золой и рыхлите.

Проведите сквозную бороздку посередине грядки, сделайте лунки и залейте горячей водой с марганцовкой. Посадите по 3 семени в каждую лунку, засыпьте землей и придавите ладонью. На каждую лунку поставьте бутылку без дна, но с крышкой, придавите ее в землю.

Для тепла накройте агроволокном и пленкой. Через неделю открывайте бутылки на день, приоткрывайте пленку и поливайте теплой водой. Оставьте только самый сильный росток.

Когда огурцам станет тесно в бутылке, уберите ее, натяните агроволокно и пленку. Важно сохранить их на месте, так как погода нестабильна. Пленка будет защищать растения от ветра и холода.

Следите за погодой: тепло – снимайте пленку, холодно – накрывайте. Главное – не убирать дуги.

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