У цей вікенд ціни на популярні овочі старого врожаю на українському ринку почали зростати, ціни на частину з них побили минулорічний рекорд.

Ціни на овочі для приготування борщу в Україні зазнали змін у порівнянні з минулим роком. Протягом травня-червня ціни на стару моркву та цибулю в магазинах зросли, тоді як молоді овочі цього сезону подешевшали.

Портал Мінфін, який регулярно аналізує ціни на продукти в супермаркетах, повідомив про найбільше зростання цін на картоплю.

За останній місяць середня ціна на моркву в Україні значно підвищилась, складаючи в середньому 47,93 гривні за кілограм. Це на 24,36 гривні вище, ніж у травні, коли ціна становила 23,57 гривні за кілограм. У той же час, молода морква здешевшала. У червні, середня ціна на цей овоч складає 79,95 гривні за кілограм, що на 7,92 гривні менше, ніж у попередньому місяці.

У поточному місяці цибуля ріпчаста продається за 32,60 гривні за кілограм, що на 2,36 гривні дорожче, ніж у травні, коли ціна становила 30,14 гривні за кілограм. Молода цибуля, яка зараз коштує 24,90 гривні за кілограм, в минулому місяці була дорожчою - 48,26 гривні за кілограм.

Ціни на стару картоплю в українських магазинах починаються від 29,89 гривень за кілограм. Щодо молодої картоплі, її ціна зросла з 53,49 гривні за кілограм до 55,56 гривні за кілограм.

Нагадаємо, наразі ціни на торішню картоплю в Україні в середньому вже на 3,4 рази вищі, ніж у той же період минулого року. Багато операторів ринку вважають, що ціни на цю продукцію продовжать зростати, оскільки цього року відсоток некондиційної картоплі досить великий, а запаси в господарствах населення швидко зменшуються.

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