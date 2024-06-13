Забути пароль та неможливість розблокувати телефон може стати неприємною ситуацією, з якою стикалися багато хто з нас.

Експерти назвали кілька робочих способів розблокувати телефон, якщо забули пароль.

Як розблокувати телефон Android за допомогою запиту "Забули PIN-код"?

Ви можете розблокувати свій телефон, використовуючи запит на запам'ятовування PIN-коду, якщо у вас старий телефон Android з версією 4.4 Kitkat або раніше.

Однак Google припинив використання цього методу в пізніших версіях Android.

Введіть неправильний пароль або шаблон кілька разів, доки не з'явиться повідомлення у телефоні «Ви зробили кілька невдалих спроб. Повторіть спробу за 30 секунд».

Тепер натисніть "Забули графічний ключ", після чого телефон попросить вас ввести дані вашого облікового запису Google.

Після входу до свого облікового запису Google можна змінити пароль екрана телефону блокування, перейшовши до параметрів «Розблокування екрана».

Як розблокувати пароль блокування екрана Android через скидання настройок до заводських налаштувань?

Останній метод у нашому списку – це найпоширеніший спосіб розблокування телефону Android, якщо ви забули пароль: метод скидання налаштувань. Однак, оскільки телефон заблоковано, вам доведеться скинути його через режим відновлення.

Натисніть і утримуйте кнопки зменшення гучності та живлення на телефоні Android протягом кількох секунд, доки не відчуєте вібрацію.

На екрані з'явиться системне меню, що означає, що пристрій увійшов у режим відновлення. Використовуйте кнопки збільшення та зменшення гучності, щоб вибрати в меню опцію «Очистити дані/скидання до заводських налаштувань».

Натисніть кнопку живлення/додому, щоб підтвердити свій вибір.

Це призведе до скидання налаштувань вашого телефону Android , ви можете отримати до нього доступ без пароля.

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