Забыть пароль и невозможность разблокировать телефон может стать неприятной ситуацией, с которой сталкивались многие из нас.

Эксперты назвали несколько рабочих способов разблокировать телефон, если забыли пароль.

Как разблокировать телефон Android с помощью запроса «Забыли PIN-код»?

Вы можете разблокировать свой телефон, используя запрос на запоминание PIN-кода, если у вас старый телефон Android с версией 4.4 Kitkat или более ранней.

Однако Google прекратил использование этого метода в более поздних версиях Android.

Введите неправильный пароль или шаблон несколько раз, пока не появится сообщение в телефоне «Вы предприняли несколько неудачных попыток. Повторите попытку через 30 секунд».

Теперь нажмите «Забыли графический ключ», после чего телефон попросит вас ввести данные вашей учетной записи Google.

После входа в свою учетную запись Google вы можете изменить пароль экрана телефона блокировки, перейдя в настройки «Разблокировка экрана».

Как разблокировать пароль блокировки экрана Android через сброс настроек к заводским настройкам?

Последний метод в нашем списке — это наиболее распространенный способ разблокировки телефона Android, если вы забыли пароль: метод сброса настроек. Однако, поскольку ваш телефон заблокирован, вам придется сбросить его через режим восстановления.

Нажмите и удерживайте кнопки уменьшения громкости и питания на телефоне Android в течение нескольких секунд, пока не почувствуете вибрацию.

На экране появится системное меню, что означает, что ваше устройство вошло в режим восстановления. Используйте кнопки увеличения и уменьшения громкости, чтобы выбрать в меню опцию «Очистить данные/сброс к заводским настройкам».

Нажмите кнопку питания/домой, чтобы подтвердить свой выбор.

Это приведет к сбросу настроек вашего телефона Android, вы можете получить к нему доступ без пароля.

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