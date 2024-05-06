Эксперты рассказали, повлияет ли нагрев вашего телефона, например, на солнце, на его производительность и есть ли опасность.

Мы все любим выходить на улицу и наслаждаться теплой погодой, однако когда температура начинает повышаться, пока вы сидите на скамейке и на пляже, вы можете задаться вопросом, повлияет ли нагрев вашего телефона на солнце на его производительность.

Эксперты расскащали, что перегрев может сделать с вашим телефоном.

Экран треснет?

Это всегда первый вопрос для каждого. Только перегрев не может привести к тому, что стекло треснет. Однако это может привести к тому, что стекло станет более уязвимым к поломке. Если вы оставили свой телефон под прямыми солнечными лучами.

Хотя вам все равно понадобится внешнее урон, изгиб или падение, чтобы оно действительно треснуло.

Вероятность растрескивания возрастает, когда стекло телефона очень горячее. Обычное случайное падение, которое никогда раньше не повредило экран, с большей вероятностью приведет к поломке.

Скорее всего,подвергнуться термическому разрушению. Это происходит, когда стекло становится очень горячим и становится очень холодным, что может привести к повреждению экрана.

Что может случиться, если телефон перегреется?

Для того чтобы аккумулятор телефона вышел из строя, потребуется большое количество тепла. Однако другие части могут пострадать от высокой температуры.

Связи внутри вашего телефона, которые помогают ему оставаться водонепроницаемым, возможно, больше не будут такими водонепроницаемыми.

Клей может стать комковатым при перегреве телефона. Это может привести к появлению небольших просветов в гидроизоляции вашего телефона, а затем к попаданию грязи и пыли внутрь телефона и его разрушению. Или, что еще хуже, попадет вода, и телефон станет полностью бесполезным.

Высокие температуры, вызванные внутренними или внешними факторами, могут привести к повреждению деталей внутри телефона и их соединений. Если эти детали перегреются, обычно пользователь получает предупреждение на экране телефона.

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