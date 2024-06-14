Для отримання знижок на газ споживачі повинні врахувати деякі вимоги, які були встановлені Нафтогазом.

Нафтогаз склав рахунки за спожитий газ у травні та висунув пропозицію для українців. Компанія відкриває можливість певним споживачам зменшити свої платежі завдяки доступним знижкам. Це може допомогти українцям знизити витрати на газ, особливо в холодні місяці.

Для отримання знижок на газ споживачі повинні врахувати наступні вимоги:

Своєчасна оплата:

Рахунки за газ, виставлені за травень, відправляються споживачам із доставкою Укрпоштою після 20 червня.

Оплата повинна надійти до 25 числа місяця, щоб уникнути нарахування пені за прострочення.

Оплата може бути здійснена онлайн за допомогою наступних методів:

На офіційному веб-сайті "Нафтогазу" my.gas.ua через особистий кабінет або без реєстрації, використовуючи номер особового рахунку чи адресу.

У чат-ботах GASUA в месенджерах Viber або Telegram.

Компанія Нафтогаз пропонує споживачам, які регулярно сплачують за газ до 15 числа місяця, отримувати знижку у розмірі 1%. Ця ініціатива спрямована на посилення стимулів для своєчасної оплати та дозволяє трохи зменшити щомісячні витрати. Крім того, Нафтогаз нагадує про важливість своєчасного подання показників лічильників після їх перевірки та оплати рахунків, щоб уникнути можливих проблем з нарахуванням пені.

Нагадаємо, що наступного року побутовий тариф на газ для клієнтів Нафтогазу зафіксований на рівні 7,96 гривень за кубометр.

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