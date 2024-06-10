Нині в Україні діє "не зовсім досконала методика" розподілу електроенергії по регіонах, ситуація буде складною ще надовго.

Українцям доведеться стикатися з відключеннями електроенергії ще протягом кількох років. Причиною є масштабні руйнування, завдані росією українській енергосистемі. На повне відновлення знадобиться до п'яти років. Тому українцям варто запастися павербанками та зарядними станціями й тримати їх завжди зарядженими.

Про ситуацію розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він зазначив, до війни обсяг української генерації складав 32-33 ГВт, а зараз залишилося лише 11-12 ГВт. А відключатимуть світло українцям ще протягом 2-3 років.

"Відновлення до повного рівня потреб триватиме не менш ніж 5-7 років. А до рівня, коли споживачі або не обмежуються, або обмежуються дуже рідко і загалом мають вільний доступ до електрики, – це 2-3 роки... Лише після 20 березня знищено приблизно від 8 до 9 ГВт потужностей", – сказав Харченко.

Водночас він наголосив, що нині в Україні діє "не зовсім досконала методика" розподілу електроенергії по регіонах. Це призводить до того, що в одних частинах країни відключення тривають довше, ніж в інших.

Передусім відновлюється критична інфраструктура, а лише залишкові ресурси розподіляються для населення та інших споживачів. У Києві, наприклад, критичної інфраструктури значно більше порівняно з іншими регіонами, тому залишок електроенергії для споживачів менший.

Втім, він визнав, що в даний час проводиться робота над зміною цієї методології, зокрема, щоб розподіляти ресурси з урахуванням частки критичної інфраструктури. За словами Харченка, це дозволить досягти "більш рівномірного розподілу електроенергії".

Джерело: OBOZ.UA

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