Сейчас в Украине действует не совсем совершенная методика распределения электроэнергии по регионам, ситуация будет сложной еще надолго.

Украинцам придется сталкиваться с отключениями электроэнергии еще несколько лет. Причиной являются масштабные разрушения, нанесенные российской украинской энергосистеме. На полное восстановление понадобится пять лет. Поэтому украинцам стоит запастись павербанками и зарядными станциями и держать их всегда заряженными.

О ситуации рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он отметил, что до войны объем украинского поколения составлял 32-33 ГВт, а сейчас осталось только 11-12 ГВт. Отключать будут свет украинцам еще в течение 2-3 лет.

"Восстановление до полного уровня потребностей будет длиться не менее 5-7 лет. А до уровня, когда потребители либо не ограничиваются, либо ограничиваются очень редко и в общем имеют свободный доступ к электричеству, – это 2-3 года... Только после 20 марта уничтожено примерно от 8 до 9 ГВт мощностей", – сказал Харченко.

В то же время он подчеркнул, что в настоящее время в Украине действует "не совсем совершенная методика" распределения электроэнергии по регионам. Это приводит к тому, что в одних частях страны отключения продолжаются дольше, чем в других.

Прежде всего, восстанавливается критическая инфраструктура, а лишь остаточные ресурсы распределяются для населения и других потребителей. В Киеве, например, критической инфраструктуры гораздо больше по сравнению с другими регионами, поэтому остаток электроэнергии для потребителей меньше.

Впрочем, он признал, что в настоящее время проводится работа по изменению этой методологии, в частности, чтобы распределять ресурсы с учетом доли критической инфраструктуры. По словам Харченко, это позволит добиться "более равномерного распределения электроэнергии".

Источник: OBOZ.UA

Последние новости в Украине:

Напомним, сколько могут продолжаться ограничения света, в "Укрэнерго" предупредили.

Как сообщала Politeka, что ждет должников за коммунальные услуги.

Также писала Politeka, названы вероятные тарифы на свет, какие суммы обсуждаются.