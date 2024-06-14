Нафтогаз составил счета за потребленный газ в мае и выдвинул предложение для украинцев. Компания открывает возможность определенным потребителям снизить свои платежи благодаря доступным скидкам. Это может помочь украинцам снизить расходы на газ, особенно в холодные месяцы.

Для получения скидок на газ потребители должны учесть следующие требования:

Своевременная оплата:

Счета за газ, выставленные за май, отправляются потребителям с доставкой по Укрпочте после 20 июня.

Оплата должна поступить до 25 числа месяца во избежание начисления пени за просрочку.

Оплата может быть произведена онлайн с помощью следующих методов:

На официальном веб-сайте "Нефтегаза" my.gas.ua через личный кабинет или без регистрации, используя номер лицевого счета или адреса.

В чат-ботах GASUA в мессенджерах Viber или Telegram.

Компания Нафтогаз предлагает потребителям, регулярно платящим за газ до 15 числа месяца, получать скидку в размере 1%. Эта инициатива направлена ​​на усиление стимулов для своевременной оплаты и позволяет немного снизить ежемесячные расходы. Кроме того, Нафтогаз напоминает о важности своевременного представления показателей счетчиков после их проверки и оплаты счетов во избежание возможных проблем с начислением пени.

Напомним, что в следующем году бытовой тариф на газ для клиентов "Нафтогаза" зафиксирован на уровне 7,96 гривен за кубометр.

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