Українці отримали попередження про можливі тривалі відключення електроенергії, які можуть тривати до 10 годин.

Ситуація зі світлом в Україні стає все більш складнішою. Українцям слід бути готовими до можливості, що взимку можуть відбуватися відключення електропостачання тривалістю до десяти годин. Зазначається, що наразі ситуація в енергетиці надзвичайно складна через прицільні удари рф по енергосистемі.

Таку думку висловив член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Згідно з висловленням Нагорняка, фізично неможливо відновити всі електростанції, які постраждали від ударів російської армії. Він підкреслив, що взимку споживання електроенергії українцями зросте ще більше, що призведе до недостатньої кількості електроенергії.

Експерт попереджає про можливість відключень у ранкові та вечірні години для балансування енергосистеми, а також зауважив, що підвищення тарифів на електроенергію не вирішить проблеми.

"Підняття тарифу на електроенергію не дасть можливості все одно 2024-го бути 24 години на добу зі світлом. Тому що ситуація насправді надскладна. Ми її бачимо на початку літа. Вона буде взимку, на жаль, ще складнішою", - заявив Нагорняк.

Він прогнозує, що при температурі 10 градусів Цельсія українці матимуть доступ до електричного світла лише протягом 12-14 годин на добу, а протягом 10 годин - будуть без нього. Це є середньостатистичним сценарієм наступної зими, за словами експерта.

Джерело: 24 Канал.

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