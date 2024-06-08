Украинцы получили предупреждение о возможных длительных отключениях электроэнергии, которые могут длиться до 10 часов.

Ситуация со светом в Украине становится все сложнее. Украинцам следует быть готовы к возможности, что зимой могут происходить отключение электроснабжения продолжительностью до десяти часов. Отмечается, что сейчас ситуация в энергетике чрезвычайно сложна из-за прицельных ударов России по энергосистеме.

Такое мнение высказал член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Согласно выражению Нагорняка, физически невозможно восстановить все пострадавшие от ударов российской армии электростанции. Он подчеркнул, что зимой потребление электроэнергии украинцами вырастет еще больше, что приведет к недостаточному количеству электроэнергии.

Эксперт предупреждает о возможности отключений в утренние и вечерние часы для балансировки энергосистемы, а также отметил, что повышение тарифов на электроэнергию не решит проблему.

"Поднятие тарифа на электроэнергию не позволит все равно в 2024-м быть 24 часа в сутки со светом. Потому что ситуация на самом деле сверхсложная. Мы ее видим в начале лета. Она будет зимой, к сожалению, еще сложнее", - заявил Нагорняк.

Он прогнозирует, что при температуре 10 градусов Цельсия украинцы будут иметь доступ к электрическому свету только в течение 12-14 часов в сутки, а в течение 10 часов будут без него. Это среднестатистический сценарий следующей зимы, по словам эксперта.

Источник: 24 Канал.

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