Мобільний оператор «Lifecell» звернувся до абонентів із поясненням щодо проблем зі зв’язком – що відбувається зараз і на що сподіватись у майбутньому.

В «Lifecell» пояснили абонентам, що продовжується підключення генераторів до обладнання.

Наголошується, що до кінця поточного року планується підключити до генераторів ще близько 200 базових станцій. Крім того, було збільшено кількість базових станцій з новими, більш ефективними, літієвими батареями. До кінця 2024-го року кількість обладнаних ними базових станцій збільшиться ще у 1,6 разів.

В «Lifecell» пояснили абонентам, що мережа мобільного зв’язка планувалася й будувалася з урахуванням стаціонарного живлення.

«При знеструмленні наше обладнання переходить в режим роботи від батарей, а коли вони виснажуються, а стаціонарне живлення не повернулося – надалі базова станція може працювати лише від генератора», - розповіли в «Lifecell» нюанси роботи під час відключень електроенергії.

При знеструмленнях велика кількість людей одночасно переходить на мобільний Інтернет. Тому, кажуть у «Lifecell», батареї на базових станціях швидко розряджаються та погіршується якість зв’язку.

Також в «Lifecell» пояснили, що у кожної базової станції немає свого генератора, і цьому є причина. Так, для підживлювання однієї базової станції під час блекауту потрібно до 50 л дизпалива на добу залежно від типу генератора, та як мінімум одна людина, яка регулярно його дозаправлятиме.

«У lifecell близько 10 тис. базових станцій по всій Україні, тож одночасно забезпечувати їх роботу від альтернативних джерел живлення фізично неможливо», - повідомили в «Lifecell».

В свою чергу далеко не всі абоненти «lifecell» задоволені якістю зв’язку оператора і вважають, що оператор недостатньо підготувався до відключень електроенергії.

«Немає світла - немає інтернету!»,

«За останні пів року змінилося на гірше, як що раніше не міг нахвалитися інтернетом 4G, навіть роздачу вмикав по WI-FI, то зараз собі не вистачає, і все це на тих самих локаціях що і раніше і все це відбувається хвилями, то все чудово, то зовсім нічого не має, і ніяк не пов'язано з відключеннями світла, інтернету може не бути і при відсутності відключень, а може навпаки, немає світла а інтернет чудовий»,

«З 22-го року абсолютно нічого не змінилося, крім ціни на тарифи. Як зникала мережа під час вимкнення світла, так і зникає», - скаржаться абоненти на офіційній сторінці "Lifecell" у Faccebook.

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